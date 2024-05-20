Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, Setan Merah Finis di Posisi Kedelapan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |00:36 WIB
Hasil Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, Setan Merah Finis di Posisi Kedelapan
Manchester United menang telak 2-0 atas Brighton di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BRIGHTON – Manchester United berhasil mengalahkan Brighton and Hove Albion di pekan ke-38 Liga Inggris 2023-2024. Berlangsung di Amex Stadium pada Minggu (19/5/2024) malam WIB, Bruno Fernandes dan kolega menang dengan skor akhir 2-0.

Dengan hasil tersebut, Man United mengakhiri perjalanan musim ini di posisi delapan. Sejauh ini mereka gagal mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan, tetapi hal itu bisa didapat jika mereka mampu menjuarai Piala FA 2023-2024 pekan depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United kesulitan untuk mengimbangi permainan Brighton di awal babak pertama. Mereka tak mampu menguasai bola dengan lama sehingga lebih banyak bertahan.

Pada menit 13, The Seagulls -julukan Brighton mengancam lewat Valentino Barco yang melakukan overlap dengan skill individunya yang apik. Namun, tendangan keras yang dilepaskan bek kiri asal Argentina itu bisa ditepis oleh Andre Onana.

Sembilan menit berselang, Brighton kembali mendapat peluang emas lewat tandukan Adam Webster yang menyambut crossing Barco, tetapi bola masih tipis menyamping di sisi gawang. Pada menit 26, Setan Merah -julukan Man United- baru bisa balik menekan dan hampir mencetak gol lewat Scott McTominay, namun tendangan volinya yang menyambut umpan Bruno Fernandes juga belum tepat sasaran.

Pada menit 32, tim tuan rumah lagi-lagi nyaris membuka papan skor lewat Joao Pedro yang berhasil lolos di kotak penalti lawan, tetapi tendangan mendatarnya mengarah tipis ke sisi kiri gawang. Man United benar-benar berada dalam tekanan Brighton di babak pertama tetapi hingga turun minum skor kacamata masih belum berubah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/17/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
PBSI Putuskan Dua Ganda Putri Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement