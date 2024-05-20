Hasil Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, Setan Merah Finis di Posisi Kedelapan

BRIGHTON – Manchester United berhasil mengalahkan Brighton and Hove Albion di pekan ke-38 Liga Inggris 2023-2024. Berlangsung di Amex Stadium pada Minggu (19/5/2024) malam WIB, Bruno Fernandes dan kolega menang dengan skor akhir 2-0.

Dengan hasil tersebut, Man United mengakhiri perjalanan musim ini di posisi delapan. Sejauh ini mereka gagal mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan, tetapi hal itu bisa didapat jika mereka mampu menjuarai Piala FA 2023-2024 pekan depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United kesulitan untuk mengimbangi permainan Brighton di awal babak pertama. Mereka tak mampu menguasai bola dengan lama sehingga lebih banyak bertahan.

Pada menit 13, The Seagulls -julukan Brighton mengancam lewat Valentino Barco yang melakukan overlap dengan skill individunya yang apik. Namun, tendangan keras yang dilepaskan bek kiri asal Argentina itu bisa ditepis oleh Andre Onana.

Sembilan menit berselang, Brighton kembali mendapat peluang emas lewat tandukan Adam Webster yang menyambut crossing Barco, tetapi bola masih tipis menyamping di sisi gawang. Pada menit 26, Setan Merah -julukan Man United- baru bisa balik menekan dan hampir mencetak gol lewat Scott McTominay, namun tendangan volinya yang menyambut umpan Bruno Fernandes juga belum tepat sasaran.

Pada menit 32, tim tuan rumah lagi-lagi nyaris membuka papan skor lewat Joao Pedro yang berhasil lolos di kotak penalti lawan, tetapi tendangan mendatarnya mengarah tipis ke sisi kiri gawang. Man United benar-benar berada dalam tekanan Brighton di babak pertama tetapi hingga turun minum skor kacamata masih belum berubah.