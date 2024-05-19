Perbedaan Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Tanzania: Siapa Lebih Unggul?

PERBEDAAN ranking FIFA Timnas Indonesia dan Tanzania menarik diulas. Sebab, kedua tim diketahui akan saling berhadapan dalam laga uji coba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah yang ranking FIFA-nya lebih unggul?

Ya, Timnas Indonesia dipastikan bakal melawan Tanzania di Stadion Madya pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Laga ini jadi persiapan skuad Garuda sebelum menghadapi dua laga terakhir di putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 pada dua laga terakhir Grup F. Kedua laga itu pun akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pun membeberkan alasan memilig Timnas Tanzania sebagai lawan skuad Garuda. Pria berkacamata itu mengatakan BTN dalam memilih tim lawan tanding Timnas Indonesia tidak asal-asalan. Ada tiga opsi yang sempat mengemuka, termasuk Tanzania.

"Ya, kami sesuai permintaan coach Shin sebelum tanggal 6 dan 11 Mei, itu ada uji coba. Akhirnya BTN carikan lawan tanding," ujar Sumardji dalam keterangannya, Jumat 17 Mei 2024.

"Sebenarnya ada tiga, yakni New Zealand, India, Tanzania," tutur Sumardji.

Kini, menarik menilik lebih jauh soal Timnas Tanzania. Salah satunya soal ranking FIFA dari tim yang berasal dari benua Afrika itu.

Ternyata, Timnas Tanzania menduduki peringkat lebih unggul dari Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini. Timnas Tanzania ada di urutan ke-119. Mereka total mengoleksi 1.159,81 poin.

Sementara itu, Timnas Indonesia menempati posisi ke-134 di ranking FIFA saat ini. Skuad Garuda total mengantongi 1.102,7 poin.