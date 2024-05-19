Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Syarat Pemain Timnas Indonesia Main di Klub Pengusaha asal Indonesia Oxford United

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |16:02 WIB
Ini Syarat Pemain Timnas Indonesia Main di Klub Pengusaha asal Indonesia Oxford United
Oxford United promosi ke divisi Championship musim depan. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
SYARAT pemain Timnas Indonesia main di klub pengusaha asal Indonesia, Oxford United, menarik diulas. Sebab, Oxford United sendiri diketahui telah memastikan promos ke Championships atau kompetisi divisi kedua di Inggris, pada musim depan.

Oxford United diketahui milik pengusaha asal Indonesia, yakni Anindya Bakrie dan Erick Thohir. Oxford United memastikan diri promosi ke Championship usai mengalahkan Bolton pada laga play-off League One.

Oxford United

Berlaga di Stadion Wembley, Sabtu 18 Mei 2024, Oxford United sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol Oxford United dicerak oleh Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42.

Usai berhasil promosi, akankah pemain Timnas Indonesia bakal direkrut membela Oxford United? Ternyata, ada sejumlah syarat dan regulasi yang harus dipenuhi agar pemain Timnas Indonesia bisa bermain di Liga Inggris.

Pasalnya, Liga Inggris ternyata memiliki aturan yang ketat soal pemain non-Eropa. Salah satunya soal pemain non-Eropa tidak diperbolehkan bermain di Liga Inggris jika negaranya berada di bawah posisi 50 dalam peringkat FIFA.

Timnas Indonesia sendiri diketahui masih berada di peringkat ke-134 di ranking FIFA. Meski tak memenuhi regulasi itu, ada syarat lain yang bisa meringankan pemain Timnas Indonesia agar tetap bermain bersama klub Liga Inggris.

Salah satu yang bisa menjadi acuan adalah pemain non-Eropa dapat bermain di Liga Inggris jika bermain setidaknya 75 persen di pertandingan internasional bersama timnas senior. Hal itu harus terjadi selama dua tahun terakhir.

