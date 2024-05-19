Jadwal Drawing Piala AFF 2024 Awal Minggu Depan: Menanti Lawan Timnas Indonesia!

JADWAL drawing Piala AFF 2024 awal minggu depan akan diulas dalam artikel ini. Akankah lawan berat dihadapi Timnas Indonesia dalam ajang tersebut?

Ya, jadwal drawing Piala AFF 2024 sudah dirilis. Drawing atau pengundian fase grup akan digelar di dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

Ada 10 negara yang akan ambil bagian di Piala AFF 2024. Nantinya, ke-10 negara itu akan dibagi ke dalam dua grup. Jadi, masing-masing grup akan berisi lima negara.

Ada Timnas Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah dipastikan mentas di Piala AFF 2024. Sementara itu, satu slot lainnya akan menjadi milik pemenang laga kualifikasi.

Dalam melakukan drawing, tim-tim nantinya akan dibagi ke dalam lima pot. Masing-masing pot pun akan berisi dua negara. Dalam penentuan pot, AFF menjadikan pencapaian di tiga turnamen terakhir sebagai tolok ukur.

Pembagian pot ini pun sudah diketahui. Di pot 1, ada Thailand yang jadi juara Piala AFF 2020 dan 2022. Kemudian, ada juga Vietnam yang mengisi pot 1.

Beralih ke pot 2, ada Timnas Indonesia yang diketahui memiliki pencapaian menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan semifinalis Piala AFF 2022. Selain Timnas Indonesia, ada juga Malaysia.