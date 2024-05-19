Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain yang Dibuang Timnas Belanda dari Euro 2024 Ini Wajib Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Seharga Rp312 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:11 WIB
6 Pemain yang Dibuang Timnas Belanda dari Euro 2024 Ini Wajib Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Seharga Rp312 Miliar!
Berikut 6 pemain Timnas Belanda yang terbuang dari skuad Euro 2024 wajib perkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 6 pemain yang dibuang Timnas Belanda dari Euro 2024 ini wajib memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, baru saja mengumumkan skuad Sementara untuk Euro 2024.

Dari 30 nama yang dipanggil, tidak terdapat sejumlah pemain yang sempat dikaitkan akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Tidak munculnya nama mereka di skuad Euro 2024 wajib dimanfaatkan PSSI untuk memproses naturalisasi nama-nama di bawah ini.

Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain Keturunan tambahan untuk memberi perlawanan saat mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain yang dibuang Timnas Belanda dari Euro 2024 ini wajib memperkuat Timnas Indonesia:

6. Ole Romeny (FC Utrecht)

Ole Romeny

Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI sudah mendekati Ole Romeny. Harapannya setelah menunggu berbulan-bulan, penyerang 23 tahun ini bersedia memperkuat Timnas Indonesia.

5. Kevin Diks (FC Copenhagen)

Kevin Diks

Sempat beredar Kabar, Kevin Diks masuk radar Timnas Belanda. Performa brilian Bersama FC Copenhagen (mencetak 4 gol dan 2 assist dari 48 penampilan) membuat Ronald Koeman dikabarkan kepincut kepada Kevin Diks.

Namun, dalam daftar 30 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Kevin Diks. Di usianya yang segera menginjak 28 tahun, sudah waktunya Kevin Diks membela sebuah tim nasional dan Indonesia dapat dipilih.

Halaman:
1 2 3
      
