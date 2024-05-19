6 Klub yang Tak Terkalahkan dalam Satu Musim Kompetisi Liga, Nomor 1 Bayer Leverkusen!

ADA 6 klub yang tak terkalahkan dalam satu musim kompetisi Liga. Sebelumnya hanya lima klub saja yang dapat melakukannya, namun Bayer Leverkusen resmi bergabung dalam daftar tersebut usai menutup Liga Jerman 2023-2024 tanpa kekalahan.

Menjalani satu musim tanpa kekalahan jelas adalah prestasi yang luar biasa. Seperti di Liga Jerman saja total masing-masing klub akan memainkan 34 pertandingan. Belum lagi di Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol yang mencapai 38 laga.

Kendati demikian, nyatanya ada enam klub yang sukses merebut mengakhiri musim tanpa kekalahan. Ada yang sekaligus keluar sebagai juara. Lantas klub mana saja?

Berikut 6 Klub yang Tak Terkalahkan dalam Satu Musim Kompetisi Liga:

6. Ahletic Bilbao





Bilbao sempat merajai Liga Spanyol di awal kompetisi itu terbentuk. Tercatat Bilbao pernah merasakan tiga gelar juara dari lima edisi pertama Liga Spanyol dan membuat klub tersebut bersaing ketat dengan Barcelona dan Real Madrid.

Tentu dari semua gelar Liga Spanyol yang dimiliki Bilbao, yang paling spesial pada Liga Spanyol 1929-1930. Sebab mereka keluar sebagai juara dengan tanpa kekalahan, dengan rincian 12 menang dan enam imbang dari total 18 laga.

5. Real Madrid





Dua tahun setelah Bilbao mengukir rekor tak terkalahkan, Real Madrid mampu mengukir prestasi yang sama. Pada Liga Spanyol 1931-1932, Madrid sukses merebut gelar perdana di turnamen tersebut.

Semakin spesial karena Madrid menjuarainya dengan status tanpa kekalahan. Madrid mengoleksi 10 kemenangan dan 8 imbang dari total 18 laga.