Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Klub yang Tak Terkalahkan dalam Satu Musim Kompetisi Liga, Nomor 1 Bayer Leverkusen!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:14 WIB
6 Klub yang Tak Terkalahkan dalam Satu Musim Kompetisi Liga, Nomor 1 Bayer Leverkusen!
Bayer Leverkusen juara Liga Jerman 2023-2024 dengan rekor tak terkalahkan. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 6 klub yang tak terkalahkan dalam satu musim kompetisi Liga. Sebelumnya hanya lima klub saja yang dapat melakukannya, namun Bayer Leverkusen resmi bergabung dalam daftar tersebut usai menutup Liga Jerman 2023-2024 tanpa kekalahan.

Menjalani satu musim tanpa kekalahan jelas adalah prestasi yang luar biasa. Seperti di Liga Jerman saja total masing-masing klub akan memainkan 34 pertandingan. Belum lagi di Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol yang mencapai 38 laga.

Kendati demikian, nyatanya ada enam klub yang sukses merebut mengakhiri musim tanpa kekalahan. Ada yang sekaligus keluar sebagai juara. Lantas klub mana saja?

Berikut 6 Klub yang Tak Terkalahkan dalam Satu Musim Kompetisi Liga:

6. Ahletic Bilbao

Athletic Bilbao

Bilbao sempat merajai Liga Spanyol di awal kompetisi itu terbentuk. Tercatat Bilbao pernah merasakan tiga gelar juara dari lima edisi pertama Liga Spanyol dan membuat klub tersebut bersaing ketat dengan Barcelona dan Real Madrid.

Tentu dari semua gelar Liga Spanyol yang dimiliki Bilbao, yang paling spesial pada Liga Spanyol 1929-1930. Sebab mereka keluar sebagai juara dengan tanpa kekalahan, dengan rincian 12 menang dan enam imbang dari total 18 laga.

5. Real Madrid

Real Madrid

Dua tahun setelah Bilbao mengukir rekor tak terkalahkan, Real Madrid mampu mengukir prestasi yang sama. Pada Liga Spanyol 1931-1932, Madrid sukses merebut gelar perdana di turnamen tersebut.

Semakin spesial karena Madrid menjuarainya dengan status tanpa kekalahan. Madrid mengoleksi 10 kemenangan dan 8 imbang dari total 18 laga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186524/timnas_indonesia_u_22-OETm_large.jpg
5 Alasan Timnas Indonesia U-22 Akan Juara SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Indra Sjafri Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186193/timnas_indonesia_u_22-2RVD_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-22 yang Main di SEA Games 2025, Nomor 1 Dibutuhkan Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185965/3_pemain_timnas_indonesia_yang_intens_dikabarkan_gabung_persib_bandung_pssi-Qblg_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Intens Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Paling Mungkin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.jpg
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement