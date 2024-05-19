Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Madura United: Diwarnai VAR, Pesut Etam Unggul 2-1

HASIL babak pertama Borneo FC vs Madura United di babak pertama laga leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pesut Etam -julukan Borneo FC- kini unggul 2-1.

Duel Borneo FC vs Madura United berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB. Laga ini diwarnai oleh sejumlah keputusan yang diambil usai melihat video assistant referee (VAR).

Jalanya Pertandingan

Babak Pertama

Pesut Etam yang dalam posisi tertinggal skor agregat 0-1 bermain cukup agresif sejak menit awal. Setelah menggempur bertubi-tubi, akhirnya Borneo FC sukses cetak gol keunggulannya di menit ke-12 lewat tandukan Alfharezzi Buffon yang tak mampu diantisipasi kiper Madura United, Lucas Frigeri.

Madura United mencoba untuk merespons gol tersebut. Tujuh menit berselang atau tepatnya menit ke-19, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan keras Dalberto usai menerima umpan manis dari Francisco Rivera.

Malik Risaldi nyaris membawa Madura United unggul di menit ke-29 setelah tendangannya masih mampu ditepis oleh Angga Saputra. Sementara, Di lima menit akhir babak pertama, Pesut Etam mendapat hadiah penalti setelah wasit menilai Cleberson melanggar Felipe Cadenazzi usai melakukan review lewat VAR.

Cadenazzi yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa timnya unggul 2-1 pada menit 45+2. Alhasil, skor tersebut menutup jalannya pertandingan babak pertama. Adapun untuk skor agregat, saat ini kedua tim bermain imbang 2-2.