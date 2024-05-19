Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persiapan Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Bakal Pantau Laga Borneo FC vs Madura United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |14:23 WIB
Persiapan Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Bakal Pantau Laga Borneo FC vs Madura United
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akan memantau laga Borneo FC vs Madura United. Sebab pemenang dari laga tersebut akan menjadi lawan Persib di final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Ya, seperti yang diketahui Persib sudah memastikan diri lolos ke final usai menghajar Bali United secara agregat 4-1. Selanjutnya giliran Borneo FC vs Madura United yang akan merebut tiket ke final.

Borneo dan Madura United akan bertarung di leg kedua Championship Series Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB.

Bojan Hodak mengaku sebenarnya akan mendapatkan tayangan ulang video pertandingan Borneo FC vs Madura United. Namun dia berencana akan menyaksikan secara langsung pertandingan leg II babak semifinal itu meski melalui layar kaca.

Bojan Hodak

“Tapi nanti setelahnya saya akan mendapat videonya lalu saya akan memotongnya menjadi beberapa cuplikan dan menunjukkannya kepada pemain mengenai apa yang harus dilakukan,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649303/jelang-sea-games-2025-luis-estrella-bicara-kekuatan-dan-kelemahan-timnas-futsal-putri-indonesia-rpa.jpg
Jelang SEA Games 2025, Luis Estrella Bicara Kekuatan dan Kelemahan Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Ancam Rusak Pesta Ulang Tahun Persija Jakarta di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement