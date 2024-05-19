Persiapan Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak Bakal Pantau Laga Borneo FC vs Madura United

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akan memantau laga Borneo FC vs Madura United. Sebab pemenang dari laga tersebut akan menjadi lawan Persib di final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Ya, seperti yang diketahui Persib sudah memastikan diri lolos ke final usai menghajar Bali United secara agregat 4-1. Selanjutnya giliran Borneo FC vs Madura United yang akan merebut tiket ke final.

Borneo dan Madura United akan bertarung di leg kedua Championship Series Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB.

Bojan Hodak mengaku sebenarnya akan mendapatkan tayangan ulang video pertandingan Borneo FC vs Madura United. Namun dia berencana akan menyaksikan secara langsung pertandingan leg II babak semifinal itu meski melalui layar kaca.

“Tapi nanti setelahnya saya akan mendapat videonya lalu saya akan memotongnya menjadi beberapa cuplikan dan menunjukkannya kepada pemain mengenai apa yang harus dilakukan,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (19/5/2024).