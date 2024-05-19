Borneo FC vs Madura United, Pieter Huistra Pastikan Pesut Etam Punya Strategi Khusus untuk Jegal Laskar Sape Kerrab

BALIKPAPAN – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, memastikan timnya sudah menyiapkan strategi khusus untuk melawan Madura United dalam laga leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Batakan, Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB.

Pada laga leg I, Pesut Etam -julukan Borneo FC- kalah 0-1 dari Madura United. Hasil itu membuat Borneo FC harus menang 2-0 atas Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dalam laga nanti jika ingin lolos ke final ajang tersebut.

Pieter Huistra mengatakan sudah menyiapkan strategi terbaik untuk tim asuhannya dalam laga nanti. Sebab, Borneo FC ingin meraih kemenangan demi menjaga asa menjadi juara Liga 1 2023-2024.

"Kami selalu mempunyai strategi spesial, tapi saya tak bisa memberi tahumu semuanya. Tapi, kami berbicara dan berdiskusi mengenai hal itu dengan pemain tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kami sudah membuat rencana tentang itu," kata Pieter Huistra dalam konferensi pers, Sabtu 18 Mei 2024.