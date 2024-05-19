Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Madura United, Pieter Huistra Pastikan Pesut Etam Punya Strategi Khusus untuk Jegal Laskar Sape Kerrab

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:15 WIB
Borneo FC vs Madura United, Pieter Huistra Pastikan Pesut Etam Punya Strategi Khusus untuk Jegal Laskar Sape Kerrab
Para pemain Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BALIKPAPAN – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, memastikan timnya sudah menyiapkan strategi khusus untuk melawan Madura United dalam laga leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Batakan, Minggu (19/5/2024) pukul 19.00 WIB.

Pada laga leg I, Pesut Etam -julukan Borneo FC- kalah 0-1 dari Madura United. Hasil itu membuat Borneo FC harus menang 2-0 atas Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dalam laga nanti jika ingin lolos ke final ajang tersebut.

Madura United vs Borneo FC

Pieter Huistra mengatakan sudah menyiapkan strategi terbaik untuk tim asuhannya dalam laga nanti. Sebab, Borneo FC ingin meraih kemenangan demi menjaga asa menjadi juara Liga 1 2023-2024.

"Kami selalu mempunyai strategi spesial, tapi saya tak bisa memberi tahumu semuanya. Tapi, kami berbicara dan berdiskusi mengenai hal itu dengan pemain tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kami sudah membuat rencana tentang itu," kata Pieter Huistra dalam konferensi pers, Sabtu 18 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649129/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-u22-di-sea-games-2025-diperkuat-4-pesepak-bola-abroad-termasuk-marselino-ferdinan-ouo.jpg
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Diperkuat 4 Pesepak Bola Abroad Termasuk Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement