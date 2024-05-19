CARLO Ancelotti belum mau membahas masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid untuk musim 2024-2025. Ancelotti mengatakan timnya saat ini tengah fokus final Liga Champions 2023-2024.
Los Blancos -julukan Real Madrid- akan bersua Borussia Dortmund dalam final ajang itu. Pertemuan kedua tim akan dimainkan di Stadion Wembley, Inggris pada 2 Juni 2024.
Carlo Ancelotti mengatakan tidak mau fokusnya terpecah untuk saat ini. Oleh karena itu, dia belum mau membicarakan hal-hal terkait musim depan karena perjalanan berbagai ajang saja belum tuntas.
"Kami memikirkan final, sisanya adalah hal kedua," kata Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (17/5/2024).
Mantan pelatih AC Milan tersebut mengatakan setelah final, pasti akan lebih leluasa membahas masa depan timnya dan juga kontrak pemain. Pasalny, itu saat-saat yang tepat menyusun kembali kekuatan Real Madrid.
"Kami akan membicarakan masa depan mereka setelah final," ujarnya.