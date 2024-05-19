Alasan Carlo Ancelotti Belum Mau Bahas Masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid

CARLO Ancelotti belum mau membahas masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid untuk musim 2024-2025. Ancelotti mengatakan timnya saat ini tengah fokus final Liga Champions 2023-2024.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan bersua Borussia Dortmund dalam final ajang itu. Pertemuan kedua tim akan dimainkan di Stadion Wembley, Inggris pada 2 Juni 2024.

Carlo Ancelotti mengatakan tidak mau fokusnya terpecah untuk saat ini. Oleh karena itu, dia belum mau membicarakan hal-hal terkait musim depan karena perjalanan berbagai ajang saja belum tuntas.

"Kami memikirkan final, sisanya adalah hal kedua," kata Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (17/5/2024).

Mantan pelatih AC Milan tersebut mengatakan setelah final, pasti akan lebih leluasa membahas masa depan timnya dan juga kontrak pemain. Pasalny, itu saat-saat yang tepat menyusun kembali kekuatan Real Madrid.

"Kami akan membicarakan masa depan mereka setelah final," ujarnya.