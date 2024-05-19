Advertisement
LIGA SPANYOL

Alasan Carlo Ancelotti Belum Mau Bahas Masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |02:27 WIB
Alasan Carlo Ancelotti Belum Mau Bahas Masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid
Luka Modric dan Carlo Ancelotti (Foto: La Liga)
A
A


CARLO Ancelotti belum mau membahas masa depan Luka Modric dan Toni Kroos di Real Madrid untuk musim 2024-2025. Ancelotti mengatakan timnya saat ini tengah fokus final Liga Champions 2023-2024.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan bersua Borussia Dortmund dalam final ajang itu. Pertemuan kedua tim akan dimainkan di Stadion Wembley, Inggris pada 2 Juni 2024.

Carlo Ancelotti mengatakan tidak mau fokusnya terpecah untuk saat ini. Oleh karena itu, dia belum mau membicarakan hal-hal terkait musim depan karena perjalanan berbagai ajang saja belum tuntas.

"Kami memikirkan final, sisanya adalah hal kedua," kata Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (17/5/2024).

Mantan pelatih AC Milan tersebut mengatakan setelah final, pasti akan lebih leluasa membahas masa depan timnya dan juga kontrak pemain. Pasalny, itu saat-saat yang tepat menyusun kembali kekuatan Real Madrid.

"Kami akan membicarakan masa depan mereka setelah final," ujarnya.

