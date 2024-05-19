Hasil Babak Pertama Arsenal vs Everton: Sempat Tertinggal, The Gunners Samakan Kedudukan 1-1

ARSENAL menghadapi Everton di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Kedua tim bermain sama kuat 1-1 di babak pertama. Everton unggul lebih dulu berkat gol Idrissa Gueye di menit ke-40. Sementara Arsenal menyamakan kedudukan lewat gol Takehiro Tomiyasu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal mendapat perlawanan ketat dari Everton di babak pertama. Para pemain belakang The Gunners berusaha keras untuk menghalau serangan tim tamu.

Perlahan tapi pasti Arsenal mulai berusaha mengendlikan permainan. Idrissa Gueye secara mengejutkan berhasil membawa Everton unggul di menit ke-40.

Namun, Arsenal yang berusaha menyamakan kedudukan berhasil membobol gawang Everton pada menit ke-43. Takehiro Tomiyasu sukses membawa Arsenal menyamakan kedudukan di babak pertama.

(Admiraldy Eka Saputra)