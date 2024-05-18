Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Wanita Indonesia U-17 Dicukur Habis di Piala Asia Wanita U-17 2024, Safira Ika Putri: Mental Bertanding Harus Dibenahi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:27 WIB
Safira Ika Putri menyarankan mental Timnas Wanita Indonesia U-17 harus dibenahi (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
Safira Ika Putri menyarankan mental Timnas Wanita Indonesia U-17 harus dibenahi (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Kapten Timnas Wanita Indonesia, Safira Ika Putri, menilai mental bertanding Timnas Wanita Indonesia U-17 perlu dibenahi setelah dihajar habis di Piala Asia Wanita U-17 2024 lalu. Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak adanya liga dan turnamen di Tanah Air sehingga kurang jam terbang.

Timnas Wanita Indonesia U-17 sama sekali tak berkutik di Piala Asia Wanita U-17 2024 yang berlangsung di Bali sejak awal Mei. Mereka selalu kalah dalam tiga pertandingan di fase grup dengan skor yang mencolok.

Timnas Wanita Indonesia U-17

Pada partai pembuka, Claudia Scheunemann dan kolega kalah 1-6 oleh Timnas Wanita Filipina U-17. Kemudian, pada partai kedua mereka dilibas Timnas Wanita Korea Selatan U-17 0-12 dan terakhir disikat 0-9 Timnas Wanita Korea Utara U-17.

Safira menilai kegagalan besar itu terjadi karena mental bertanding Timnas Wanita Indonesia U-17 belum terbentuk karena tidak adanya kompetisi yang digelar di Tanah Air. Oleh karena itu, menurutnya hal tersebut perlu dibenahi.

“Kalau dari U-17 menurut saya (yang kurang) dari segi mentalnya karena kita sudah mulai tertinggal jauh dari negara-negara lain, bahkan Asia Tenggara, karena tidak ada liga dan turnamen,” kata Safira kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Bendungan Hilir, Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/5/2024).

“Akibatnya mereka tidak punya jam terbang sama sekali, jadi mereka tidak punya mental untuk bertanding,” sambungnya.

