Hasil Babak Pertama Timnas Wanita Indonesia U-17 vs Korea Utara U-17: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-8

Timnas Wanita Korea Utara U-17 unggul 8-0 atas Timnas Wanita Indonesia U-17 di babak pertama. (Foto: PSSI)

GIANYAR – Tim Nasional (Timnas) Wanita Indonesia U-17 harus puas menutup babak pertama kontra Korea Utara U-17 dengan kondisi tertinggal pada laga pamungkas Grup A Piala Asia Wanita U-17 2024, pada Minggu (12/5/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim pasukan Garuda Pertiwi tepatnya kalah dengan skor 0-8.

Jalannya Pertandingan

Timnas Wanita Indonesia U-17 sudah dikejutkan sejak awal oleh Timnas Wanita Korea Utara U-17. Sebab laga baru berjalan satu menit, gawang Timnas Wanita Indonesia U-17 kawalan Asnanza langsung jebol di tangan Choe Il-son.

Lalu pada menit ke-10 Korea Utara U-17 berhasil menggandakan keunggulan. Lagi-lagi Choe Il-son yang menjebol gawang Garuda Pertiwi.

Semenit setelahnya giliran Kang Ryu-mi yang mencetak gol untuk Korea Utara U-17. Pada ment 14, Korea Utara U-17 kembali mencetak gol dan membuat kedudukan menjadi 4-0 atas Timnas Wanita Indonesia U-17.

Setelah dibobol empat kali, Timnas Wanita Indonesia U-17 sempat memberikan perlawanan. Namun, menitke-38 gawang Asnanza kembali jebol.