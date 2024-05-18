Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Bahagia PSSI Ajak Thailand Lawan Timnas Indonesia: Daripada Lawan Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |14:46 WIB
Masyarakat Indonesia Bahagia PSSI Ajak Thailand Lawan Timnas Indonesia: Daripada Lawan Malaysia!
PSSI ajak FAT untuk gelar laga uji coba antara Timnas Indonesia vs Thailand. (Foto: Reuters)
A
A
A

PSSI dikabarkan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Thailand (FAT) untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia vs Thailand. Kabar tersebut pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena Thailand sendiri secara ranking FIFA memang berada di atas Garuda.

Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, sementara Thailand bertengger di posisi 101 dunia. Dengan melawan tim yang rankingnya lebih tinggi, jelas akan menguji kekuatan Garuda sekaligus bisa meraih poin lebih banyak jika menang dan laga tersebut didaftarkan sebagai laga resmi FIFA.

Tidak heran ketika Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengonfirmasi bahwa PSSI telah mengirim surat ajakan melakukan laga uji coba kepada FAT, para pencinta sepakbola Tanah Air ikut senang. Laga tersebut juga bisa untuk mengukur kekuatan Garuda dengan Thailand yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini.

Lucunya, kabar PSSI mengajak uji tanding dengan Thailand itu justru dikaitkan dengan Malaysia. Sebab beberapa waktu lalu beredar kabar Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) tertarik menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia.

Timnas Thailand

Menanggapi ajakan itu, banyak fans Timnas Indonesia yang tak mau karena merasa secara ranking Malaysia berada jauh di bawah Garuda. Malaysia tepatnya menempati posisi 138 dunia.

“Nah kalau ini (lawan Thailand) gapapa karena ranknya masih di atas kita. Kalau ada yang ngajak tapi ranknya masih di bawah kita, ya engga dulu,” komentar @gendro7219 di posting-an @garudafansbook_, Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.webp
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/02/timnas_kamboja_foto_instagram_at_ffc_official_ig.jpg
Terungkap! Ini Alasan Sebenarnya Timnas Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement