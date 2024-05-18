Masyarakat Indonesia Bahagia PSSI Ajak Thailand Lawan Timnas Indonesia: Daripada Lawan Malaysia!

PSSI dikabarkan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Thailand (FAT) untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia vs Thailand. Kabar tersebut pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena Thailand sendiri secara ranking FIFA memang berada di atas Garuda.

Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, sementara Thailand bertengger di posisi 101 dunia. Dengan melawan tim yang rankingnya lebih tinggi, jelas akan menguji kekuatan Garuda sekaligus bisa meraih poin lebih banyak jika menang dan laga tersebut didaftarkan sebagai laga resmi FIFA.

Tidak heran ketika Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengonfirmasi bahwa PSSI telah mengirim surat ajakan melakukan laga uji coba kepada FAT, para pencinta sepakbola Tanah Air ikut senang. Laga tersebut juga bisa untuk mengukur kekuatan Garuda dengan Thailand yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini.

Lucunya, kabar PSSI mengajak uji tanding dengan Thailand itu justru dikaitkan dengan Malaysia. Sebab beberapa waktu lalu beredar kabar Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) tertarik menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia.

Menanggapi ajakan itu, banyak fans Timnas Indonesia yang tak mau karena merasa secara ranking Malaysia berada jauh di bawah Garuda. Malaysia tepatnya menempati posisi 138 dunia.

“Nah kalau ini (lawan Thailand) gapapa karena ranknya masih di atas kita. Kalau ada yang ngajak tapi ranknya masih di bawah kita, ya engga dulu,” komentar @gendro7219 di posting-an @garudafansbook_, Sabtu (18/5/2024).