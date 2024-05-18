Penyebab Israel di Ambang Dicoret FIFA dari Daftar Keanggotaan: Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024?

PENYEBAB Israel di ambang dicoret FIFA dari daftar keanggotaan sudah terungkap. Lalu, apakah Timnas Indonesia U-23 bakal lolos ke Olimpiade Paris 2024?

Muncul desakan agar FIFA segera mencoret keanggotan Israel (IFA). Penyebabnya tak lain karena serangan bertubi-tubi terhadap Palestina khususnya wilayah Gaza sejak Oktober 2023.

FIFA dianggap menerapkan standar ganda. Sebab, Rusia yang melakukan invasi militer ke Ukraina, langsung dijatuhi sanksi pembekuan sejak Februari 2022.

Federasi Sepakbola Palestina (PFA) mendesak digelarnya pemungutan suara anggota FIFA untuk memutuskan keanggotaan IFA. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan Dewan FIFA baru bisa mengambil keputusan setelah adanya penilaian hukum.

Dirangkum dari sejumlah sumber, FIFA akhirnya mempertimbangkan usulan tersebut. Mereka akan menggelar rapat darurat khusus untuk membahas keanggotaan Israel di sepakbola pada 20 Juni 2024.

Menariknya, situasi itu bisa berdampak pada keikutsertaan Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024. Jika Israel dihukum, maka mereka otomatis akan dilarang ikut serta dalam ajang-ajang di bawah naungan FIFA.