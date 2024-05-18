Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Rencana Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia, Malaysia, Fiji dan India Berpotensi Batal pada September 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:18 WIB
Penyebab Rencana Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia, Malaysia, Fiji dan India Berpotensi Batal pada September 2024
Timnas Indonesia direncanakan mengikuti turnamen mini bersama Malaysia, India, dan Fiji (Foto: PSSI)
PENYEBAB rencana turnamen yang diikuti Timnas Indonesia, Timnas Malaysia, Timnas Fiji, dan Timnas India, berpotensi batal pada September 2024 sudah diketahui. Sebab, ada kemungkinan besar wacana itu bubar di tengah jalan.

Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, mengonfirmasi adanya wacana menggelar turnamen empat negara antara Indonesia, Malaysia, Fiji, dan India. Hal itu diakui jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, Jumat 17 Mei 2024.

Timnas Indonesia

“Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India, itu bertemu dalam turnamen empat negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November,” papar Haji Hamidin, mengutip dari video di kanal Youtube Harimau Malaya.

Sebetulnya, usulan awalnya turnamen itu digelar pada Juni 2024. Namun, tiga negara yakni India, Malaysia, dan Indonesia, masih ada agenda untuk menyelesaikan putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 6-11 Juni mendatang.

“Mereka ingin mengadakan turnamen bulan enam (Juni 2024) ini tapi kita ada turnamen jadi kemungkinan mereka akan usulkan di September, Oktober, atau November, tetapi ini bergantung kelolosan kita di Kualifikasi Piala Dunia 2026,” urai Datuk Hamidin.

Nah, turnamen mini juga belum tentu digelar pada September 2024 atau hingga FIFA Matchday tahun ini berakhir! Sebab, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia berpotensi lolos ke putaran ketiga.

