Breaking News: Presiden FAM Sebut Laga Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia Digelar September 2024!

Timnas Indonesia dijadwalkan beruji coba dengan Timnas Malaysia di Jakarta pada FIFA Matchday berikutnya (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

BANGKOK – Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, mengonfirmasi duel uji coba antara Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia direncanakan berlangsung September 2024. Namun, jadwal tersebut masih bersifat tentatif.

Belakangan, beredar kabar Haji Hamidin menginginkan laga uji coba antara Indonesia melawan Malaysia. Namun, hal tersebut belum muncul dari mulut sang presiden.

Menariknya, jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, Jumat (17/5/2024), Haji Hamidin justru melontarkan wacana itu. Menurutnya, laga akan digelar pada September 2024 saat FIFA Matchday.

Haji Hamidin mengatakan, laga tersebut akan terjadi dalam turnamen empat negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India. Ajang tersebut diklaim akan digelar di Jakarta, Indonesia!

“Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India, itu bertemu dalam turnamen empat negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November,” papar Haji Hamidin, mengutip dari video di kanal Youtube Harimau Malaya, Jumat (17/5/2024).

“Mereka ingin mengadakan turnamen bulan enam (Juni 2024) ini tapi kita ada turnamen jadi kemungkinan mereka akan usulkan di September, Oktober, atau November, tetapi ini bergantung kelolosan kita di Kualifikasi Piala Dunia 2026,” imbuhnya.

Berdasarkan kalender FIFA, Juni 2024 masih akan digelar dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia, Malaysia, dan India, bakal menghadapi lawan masing-masing pada kurun 6-11 Juni mendatang.