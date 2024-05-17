Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Maarten Paes yang Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Nomor 1 Punya Pacar Cantik!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:19 WIB
5 Fakta Maarten Paes yang Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Nomor 1 Punya Pacar Cantik!
Berikut 5 fakta Maarten Paes yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Maarten Paes yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Nama Maarten Paes tak terdaftar dalam 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Kiper 25 tahun itu masih harus menunggu hasil sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk menentukan apakah bisa atau tidak memperkuat Timnas Indonesia. Di balik itu semuanya, apa saja  fakta menarik dari seorang Maarten Paes?

Berikut 5 fakta Maarten Paes yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina:

5. Sang Nenek Lahir di Kediri

Maarten Paes

Sejatinya tidak ada darah Indonesia di tubuh Maarten Paes. Tercatat, hanya sang nenek (berdarah 100% Belanda) yang lahir di Kediri, Jawa Timur, tepatnya beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua pecah pada September 1939.

Meski tidak memiliki darah Indonesia, Maarten Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Hal itu karena sang nenek sering menceritakan hal-hal baik dari Indonesia, khususnya ketika dirinya berada di Tanah Air.

4. Matang di Liga Belanda

Maarten Paes

Sebelum muncul sebagai salah satu kiper terbaik di Amerika Serikat Bersama FC Dallas, Maarten Paes matang di Liga Belanda. Ia tercatat 44 kali main di Eredivisie dan semuanya dijalani Bersama FC Utrecht.

Maarten Paes sejatinya sempat memperkuat klub Eredivisie lain NEC Nijmegen, namun gagal mencatatkan penampilan di kasta teratas Liga Belanda.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Bebas Hukuman, Calvin Verdonk Siap Perkuat Lille vs Dinamo Zagreb di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement