5 Fakta Maarten Paes yang Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina, Nomor 1 Punya Pacar Cantik!

SEBANYAK 5 fakta Maarten Paes yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Nama Maarten Paes tak terdaftar dalam 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Kiper 25 tahun itu masih harus menunggu hasil sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk menentukan apakah bisa atau tidak memperkuat Timnas Indonesia. Di balik itu semuanya, apa saja fakta menarik dari seorang Maarten Paes?

Berikut 5 fakta Maarten Paes yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina:

5. Sang Nenek Lahir di Kediri





Sejatinya tidak ada darah Indonesia di tubuh Maarten Paes. Tercatat, hanya sang nenek (berdarah 100% Belanda) yang lahir di Kediri, Jawa Timur, tepatnya beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua pecah pada September 1939.

Meski tidak memiliki darah Indonesia, Maarten Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Hal itu karena sang nenek sering menceritakan hal-hal baik dari Indonesia, khususnya ketika dirinya berada di Tanah Air.

4. Matang di Liga Belanda





Sebelum muncul sebagai salah satu kiper terbaik di Amerika Serikat Bersama FC Dallas, Maarten Paes matang di Liga Belanda. Ia tercatat 44 kali main di Eredivisie dan semuanya dijalani Bersama FC Utrecht.

Maarten Paes sejatinya sempat memperkuat klub Eredivisie lain NEC Nijmegen, namun gagal mencatatkan penampilan di kasta teratas Liga Belanda.