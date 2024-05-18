Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan Sehari Empat Kali, Dony Tri Pamungkas: Persiapan Hadapi Toulon Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |08:22 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan Sehari Empat Kali, Dony Tri Pamungkas: Persiapan Hadapi Toulon Cup 2024
Timnas Indonesia U-20 latihan fisik di GBK. (Foto: Andhika Khoirul)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas membocorkan betapa padatnya sesi latihan Garuda Nusantara, yang mana bisa dilakukan empat kali dalam sehari. Menurut Dony, hal itu dilakukan karena memang Timnas Indonesia U-20 tengah mempersiapkan diri menghadapi Toulon Cup 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-20 terus melakukan persiapan menjelang mengikuti berbagai agenda dalam waktu dekat, salah satunya Toulon Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Prancis pada 3 – 16 Juni 2024 mendatang.

Garuda Muda akan tergabung bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama di Grup B Toulon Cup 2024. Turnamen ini juga merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menjelang tampil di berbagai agenda mendatang.

Latihan keras dijalani Timnas Indonesia U-20 menjelang turnamen Toulon Cup 2024. Bahkan, pelatih Indra Sjafri menggandeng pelatih marinir Amerika Serikat, Erlbertino Tiwa untuk memantapkan fisik anak asuhnya.

TC Timnas Indonesia U-20

Dony mengakui latihan keras ini bisa berlangsung empat kali dalam satu hari. Namun, pemain Persija Jakarta itu bersyukur bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-20. Dia siap memanfaatkan peluang ini untuk berkembang.

Halaman:
1 2
      
