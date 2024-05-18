Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan Sehari Empat Kali, Dony Tri Pamungkas: Persiapan Hadapi Toulon Cup 2024

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas membocorkan betapa padatnya sesi latihan Garuda Nusantara, yang mana bisa dilakukan empat kali dalam sehari. Menurut Dony, hal itu dilakukan karena memang Timnas Indonesia U-20 tengah mempersiapkan diri menghadapi Toulon Cup 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-20 terus melakukan persiapan menjelang mengikuti berbagai agenda dalam waktu dekat, salah satunya Toulon Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Prancis pada 3 – 16 Juni 2024 mendatang.

Garuda Muda akan tergabung bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama di Grup B Toulon Cup 2024. Turnamen ini juga merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menjelang tampil di berbagai agenda mendatang.

Latihan keras dijalani Timnas Indonesia U-20 menjelang turnamen Toulon Cup 2024. Bahkan, pelatih Indra Sjafri menggandeng pelatih marinir Amerika Serikat, Erlbertino Tiwa untuk memantapkan fisik anak asuhnya.

Dony mengakui latihan keras ini bisa berlangsung empat kali dalam satu hari. Namun, pemain Persija Jakarta itu bersyukur bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-20. Dia siap memanfaatkan peluang ini untuk berkembang.