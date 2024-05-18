Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ini Cara Jesus Casas Perkuat Timnas Irak Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |07:56 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ini Cara Jesus Casas Perkuat Timnas Irak Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Timnas Indonesia bakal hadapi Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Reuters)
A
A
A

BAGHDAD – Tim Nasional (Timnas) Irak terus memperkuat diri sebelum menghadapi Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbaru pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, memilih memantau para pemain liga lokal Irak untuk menambah kekuatan skuadnya.

Seperti yang diketahui, Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 6 Juni 2024 mendatang.

Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi Skuad Garuda mengingat mereka membutuhkan poin untuk lolos ke putaran ketiga. Saat ini, Timnas Indonesia berada di urutan kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sementara, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- sudah bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka telah mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan.

Timnas Irak

Meski sudah lolos, Casas tidak mau timnya bersantai menjelang dua pertandingan terakhir, termasuk melawan Timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu dikabarkan sedang memantau sejumlah pemain bintang Liga Irak.

Diantaranya ada dua pemain dari klub top Liga Irak, Al-Quwa Al-Jawiya. Mereka adalah Hamoud Mashaan yang berposisi sebagai bek tengah, dan Hasan Raed yang sering bermain sebagai bek kiri. Selain itu, ada juga gelandang Al-Najaf, Mohammed Qasim yang tak lepas dari pantauan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.webp
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/mauro_zijlstra.jpg
4 Pemain Abroad Dipanggil untuk Timnas Indonesia U-22, tapi Satu Diragukan Tampil di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement