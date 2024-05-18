Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ini Cara Jesus Casas Perkuat Timnas Irak Jelang Hadapi Timnas Indonesia

BAGHDAD – Tim Nasional (Timnas) Irak terus memperkuat diri sebelum menghadapi Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terbaru pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, memilih memantau para pemain liga lokal Irak untuk menambah kekuatan skuadnya.

Seperti yang diketahui, Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 6 Juni 2024 mendatang.

Pertandingan itu akan menjadi krusial bagi Skuad Garuda mengingat mereka membutuhkan poin untuk lolos ke putaran ketiga. Saat ini, Timnas Indonesia berada di urutan kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sementara, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- sudah bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka telah mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan.

Meski sudah lolos, Casas tidak mau timnya bersantai menjelang dua pertandingan terakhir, termasuk melawan Timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu dikabarkan sedang memantau sejumlah pemain bintang Liga Irak.

Diantaranya ada dua pemain dari klub top Liga Irak, Al-Quwa Al-Jawiya. Mereka adalah Hamoud Mashaan yang berposisi sebagai bek tengah, dan Hasan Raed yang sering bermain sebagai bek kiri. Selain itu, ada juga gelandang Al-Najaf, Mohammed Qasim yang tak lepas dari pantauan.