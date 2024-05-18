Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia Pergi, Mantan Pemain Manchester United Robin van Persie Jadi Pelatih SC Heerenveen!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:20 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia Pergi, Mantan Pemain Manchester United Robin van Persie Jadi Pelatih SC Heerenveen!
Robin van Persie jadi kepala pelatih baru di SC Heerenveen untuk musim 2024-2025. (Foto: Laman resmi SC Heerenveen)
PARA pencinta sepakbola Tanah Air dikejutkan dengan kabar SC Heerenveen yang berhasil menjadikan Robin van Persie sebagai pelatih baru untuk musim 2024-2025 mendatang. Banyak netizen kecewa karena penunjukkan Van Persie sebagai pelatih kepala itu justru ketika dua pemain Timnas Indonesia cabut dari klub asal Belanda tersebut.

Kedua pemain yang meninggalkan SC Heerenveen baru-baru ini adalah Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On. Untuk kasus Nathan, ia tepatnya dikembalikan ke klubnya, yakni Swansea City.

Sebelumnya Nathan dipinjamkan Swans eke Heerenveen sejak musim dingin 2024. Lalu karena kontraknya di SC Heerenveen sampai musim 2023-2024 berakhir, maka per 30 Juni 2024 nanti Nathan bakal kembali memperkuat Swansea City.

Lalu untuk kasus Haye, dia memang berpisah karena kontraknya dengan Heerenven berakhir pada 30 Juni 2024. Kedua belah pihak tak melanjutkan kerja samanya, sebab itulah Haye pergi dari Heerenveen usai musim 2023-2024 berakhir.

Thom Haye

Haye sejauh ini belum diketahui akan berlabuh ke mana. Sempat beredar kabar Haye bakal ke Como 1907 yang baru saja promosi ke Serie A untuk musim 2024-2025.

Sebab beberapa waktu yang lalu, Haye pernah masuk ke dalam pemain yang diincar Como 1907 saat masih berkompetisi di Serie B. Namun, kini Como 1907 memilih pemain berbeda untuk menghadapi kerasnya Serie A.

Jadi, dapat dipastikan Haye dan Nathan meninggalkan SC Heerenveen musim panas 2024 ini. Menariknya, baru-baru ini, tepatnya pada Jumat 17 Mei 2024, Heerenveen mengumumkan pelatih baru mereka adalah Van Persie.

