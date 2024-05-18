Israel di Ambang Dicoret dari FIFA, Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024?

FEDERASI Sepakbola Israel (IFA) di ambang dicoret dari keanggotaan FIFA. Jika Israel dicoret, apakah Timnas Indonesia U-23 bakal lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi Timnas Israel U-23?

Nasib Israel berada di ujung tanduk setelah Federasi Sepakbola Palestina (PFA) mengajukan proposal kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Dalam kongres tahunan FIFA yang diadakan di Bangkok kemarin, presiden PFA Jibril Rajoub meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka.

Presiden FIFA Gianni Infantino segera menjatuhkan hukuman kepada Israel.

Penyebabnya karena aksi keji milter Israel yang telah membunuh ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, militer Israel juga telah mengebiri hak warga Palestina bermain sepakbola.

Tak sampai di situ, sejumlah fasilitas sepakbola di Palestina rusak parah, termasuk di wilayah Gaza. Karena itu, presiden FIFA Gianni Infantino sudah meminta pandangan kepada 211 negara anggota FIFA perihal wacana pendepakan Israel dari keanggotaan mereka.

Dari 211 negara itu, 37 negaranya mengutuk aksi keji militer Israel. Lantas, apakah FIFA bakal menjatuhkan hukuman dalam waktu dekat?

FIFA akan menggelar rapat darurat, diprediksi pada 20 Juli 2024. Di tanggal tersebut akan diputuskan apakah Israel bakal didepak dari keanggotaan FIFA atau tidak.