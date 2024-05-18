Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Israel di Ambang Dicoret dari FIFA, Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |01:29 WIB
Israel di Ambang Dicoret dari FIFA, Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024?
Timnas Indonesia U-23 berpotensi lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan Israel. (Foto: PSSI)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Israel (IFA) di ambang dicoret dari keanggotaan FIFA. Jika Israel dicoret, apakah Timnas Indonesia U-23 bakal lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi Timnas Israel U-23?

Nasib Israel berada di ujung tanduk setelah Federasi Sepakbola Palestina (PFA) mengajukan proposal kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Dalam kongres tahunan FIFA yang diadakan di Bangkok kemarin, presiden PFA Jibril Rajoub meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka.

Presiden FIFA Gianni Infantino segera menjatuhkan hukuman kepada Israel. (Foto: REUTERS)

(Presiden FIFA Gianni Infantino segera menjatuhkan hukuman kepada Israel. (Foto: REUTERS)

Penyebabnya karena aksi keji milter Israel yang telah membunuh ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, militer Israel juga telah mengebiri hak warga Palestina bermain sepakbola.

Tak sampai di situ, sejumlah fasilitas sepakbola di Palestina rusak parah, termasuk di wilayah Gaza. Karena itu, presiden FIFA Gianni Infantino sudah meminta pandangan kepada 211 negara anggota FIFA perihal wacana pendepakan Israel dari keanggotaan mereka.

Dari 211 negara itu, 37 negaranya mengutuk aksi keji militer Israel. Lantas, apakah FIFA bakal menjatuhkan hukuman dalam waktu dekat?

FIFA akan menggelar rapat darurat, diprediksi pada 20 Juli 2024. Di tanggal tersebut akan diputuskan apakah Israel bakal didepak dari keanggotaan FIFA atau tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Daftar 4 Pemain Abroad yang Dipanggil Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Ada Marselino Ferdinan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement