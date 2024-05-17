4 Pemain Timnas Indonesia yang Dicoret Shin Tae-yong Tak Dipanggil Lagi karena Indisipliner, Nomor 1 Top Skor SEA Games 2019!

Berikut 4 pemain yang dicoret Shin Tae-yong tak dipanggil lagi karena indispliner. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong karena indispliner tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Bicara indispliner, nama bek Ipswich Town Elkan Baggott ramai dibicarakan pencinta sepakbola Tanah Air.

Penyebabnya karena Elkan Baggott tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina bulan depan. Banyak yang memprediksi, tidak dipanggilnya Elkan Baggott karena yang bersangkutan tidak merespons panggilan PSSI saat Timnas Indonesia U-23 melakoni laga playoff kontra Guinea U-23 di Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei 2024.

Jika Elkan Baggott tidak dipanggil karena masalah indispliner, bek 21 tahun ini dalam bahaya. Sebab, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih tegas yang enggan memanggil pemain lagi ke Timnas Indonesia jika kedapatan indispliner.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong karena indispliner tak dipanggil lagi ke skuad Garuda:

4. Rifad Marasabessy





Rifad Marasabessy dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia kontra Taiwan di dua laga playoff Piala Asia 2023 pada September 2021. Namun, pemain yang saat itu membela Borneo FC terlambat datang dan tidak memberi tahu alasan keterlambatannya. Tanpa ampun, Shin Tae-yong langsung mengeluarkan pemain yang kini merumput Bersama Arema FC dari skuad.

"Rifad datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

3. Ramai Rumakiek





Ramai Rumakiek diproyeksikan Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021. Namun, hingga batas waktu yang Sudah ditentukan, winger Persipura Jayapura ini tak kunjung bergabung.

"Rumakiek tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respons sama sekali, jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakiek," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman PSSI.