HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mohammed Rashid Klaim Punya Perasaan Bagus Jelang Persib Bandung vs Bali United

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:02 WIB
Mohammed Rashid Klaim Punya Perasaan Bagus Jelang Persib Bandung vs Bali United
Mohammed Rashid mengaku mendapat perasaan baik jelang berhadapan dengan Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Gelandang Bali United, Mohammed Rashid, mengakui memiliki perasaan bagus jelang laga melawan Persib Bandung di leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Apalagi, laga digelar di Bandung tepatnya di Stadion si Jalak Harupat, Sabtu 18 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Cukup bisa dimaklumi bila Rashid merasakan hal bagu. Pasalnya, gelandang asal Palestina itu pernah membela Persib Bandung di Liga 1 2021-2022.

Bali United vs Persib Bandung

“Tapi sekarang saya pemain Bali United dan harus melakukan apa yang saya bisa untuk tim saya,” ungkap Rashid di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).

Pemilik nomor punggung 74 ini memastikan kondisi di dalam dan luar lapangan itu memiliki perbedaan. Kini, ia bermain untuk membela Bali United.

“Tapi tentu ada perasaan bagus dan saya berusaha memperlihatkan permainan terbaik supaya semuanya bisa menikmati permainan dan tim terbaik yang akan menang,” tegas Rashid.

Secara kesiapan, gelandang Timnas Palestina itu meyakini timnya harus memiliki fisik yang baik termasuk juga mental. Sebab, jarak pertandingan dari leg pertama dan kedua hanya memiliki jeda empat hari.

