HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Tak Lolos Lisensi Klub Liga 1, Ini Kata Manajemen

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |22:09 WIB
Arema FC Tak Lolos Lisensi Klub Liga 1, Ini Kata Manajemen
Arema FC tidak lolos lisensi klub dari AFC dan PSSI (Foto: PT LIB)
A
A
A

MALANG - Arema FC tidak lolos regulasi lisensi klub untuk Liga 1 dan kompetisi AFC musm depan. Manajemen Singo Edan menganggap tidak lolosnya tim dalam club licensing 2023-2024 menjadi pelajaran berharga.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menyebut, manajemen sudah menerima keputusan tersebut. Pasalnya, di tahun-tahun sebelumnya, Arema FC menghadapi situasi berbeda.

Arema FC

"Arema FC sudah menerima hasilnya, kami dihadapkan pada situasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Yusrinal, melalui keterangan tertulisnya, pada Jumat (17/5/2024).

“Tentu ini semoga menjadi momentum kedepan, agar bisa lebih baik lagi," imbuhnya.

Menurut Inal, tidak mudah untuk masuk dalam Club Licensing Administration System (CLAS), seperti yang sebelumnya didapatkan oleh Arema FC pada 2017, 2018, dan 2019. Bahkan, klub masih mendapat lisensi pada masa pandemi di 2020 dan 2021.

"Tentu untuk mengembalikan itu semua butuh waktu yang tidak singkat. Kami yakin bahwa Arema FC tetap berproses untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan kedepannya," tandas Inal.

Halaman:
1 2
      
