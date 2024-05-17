Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen Arema FC Targetkan Umumkan Pelatih Baru Akhir Mei 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |00:09 WIB
Manajemen Arema FC Targetkan Umumkan Pelatih Baru Akhir Mei 2024
Arema FC masih mencari pelatih baru (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Manajer Umum Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, menyebut pihaknya akan memutuskan nama pelatih baru di akhir Mei 2024. Singo Edan saat ini tak punya pelatih setelah kontrak Widodo Cahyono Putra berakhir seturut usainya Liga 1 2023-2024.

Kontrak legenda Timnas Indonesia itu tidak diperpanjang oleh manajemen sekali pun memenuhi target lolos dari degradasi. Alhasil, Arema FC kini sedang menjaring nama-nama baru untuk menjadi pelatih.

Widodo Cahyono Putro

"Manajemen tidak ingin buru-buru merilis siapa yang nantinya bakal menjadi pelatih kepala. Siapa yang nanti akan menjadi pelatih kita lihat nanti, pasti akan kami rilis," ucap Yusrinal, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

Sejumlah nama diakui Inal beredar dan menjadi perbincangan. Beberapa nama pelatih mulai dari lokal hingga asing masih terus dipantau oleh manajemen.

Inal mengatakan pihaknya mengaku sudah ada gambaran pelatih yang akan dikontrak sebelum merekrut pemain musim depan. Namun, keputusan akan diambil setelah rapat besar.

"Keputusannya nanti setelah kami melakukan meeting besar, dalam waktu dekat ini yang membahas terkait evaluasi dan persiapan tim untuk kompetisi mendatang," ujar Yusrinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Bos Liverpool Tentukan Nasib Arne Slot! Lanjut atau Dipecat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement