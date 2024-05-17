Manajemen Arema FC Targetkan Umumkan Pelatih Baru Akhir Mei 2024

MALANG – Manajer Umum Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, menyebut pihaknya akan memutuskan nama pelatih baru di akhir Mei 2024. Singo Edan saat ini tak punya pelatih setelah kontrak Widodo Cahyono Putra berakhir seturut usainya Liga 1 2023-2024.

Kontrak legenda Timnas Indonesia itu tidak diperpanjang oleh manajemen sekali pun memenuhi target lolos dari degradasi. Alhasil, Arema FC kini sedang menjaring nama-nama baru untuk menjadi pelatih.

"Manajemen tidak ingin buru-buru merilis siapa yang nantinya bakal menjadi pelatih kepala. Siapa yang nanti akan menjadi pelatih kita lihat nanti, pasti akan kami rilis," ucap Yusrinal, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

Sejumlah nama diakui Inal beredar dan menjadi perbincangan. Beberapa nama pelatih mulai dari lokal hingga asing masih terus dipantau oleh manajemen.

Inal mengatakan pihaknya mengaku sudah ada gambaran pelatih yang akan dikontrak sebelum merekrut pemain musim depan. Namun, keputusan akan diambil setelah rapat besar.

"Keputusannya nanti setelah kami melakukan meeting besar, dalam waktu dekat ini yang membahas terkait evaluasi dan persiapan tim untuk kompetisi mendatang," ujar Yusrinal.