5 Pemain Bintang Real Madrid yang Diprediksi Carlo Ancelotti Jadi Pelatih di Masa Depan, Nomor 1 Luka Modric!

SEBANYAK 5 pemain bintang Real Madrid diprediksi akan menjadi pelatih hebat di masa depan oleh Carlo Ancelotti. Hal ini tidak lepas dari bagaimana penampilan mereka di atas lapangan dan pemahaman mereka soal strategi.

Hal ini disampaikan Don Carlo - panggilan Crlo Ancelotti jelang pertandingan La Liga antara Real Madrid vs Alaves pada Selasa (14/05/2024) malam waktu setempat. Dalam kesempatan itu ia menyebutkan jika beberapa pemainnya memiliki kualitas untuk menjadi pelatih hebat.

Akan tetapi, pelatih asal Italia itu juga menegaskan bahwa menjadi pelatih bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, pemain-pemain yang ia sebutkan akan mungkin menjadi pelatih hebat andai saja mereka memiliki keinginan untuk itu.

“Saya yakin ada kualitas untuk menjadi seorang pelatih. Seseorang bisa menjadi seorang pelatih, tetapi Anda harus ingin menjadi seorang pelatih. Mengingat kesulitan yang dihadapi para pelatih, banyak pemain yang tidak mau menjadi salah satunya, karena mereka melihat banyak tanggung jawab dan tekanan. “ kata Carlo Ancelotti dilansir dar Football Espana, Rabu (15/05/2024).

“Carvajal, Nacho, Ceballos, mereka punya pemahaman taktis yang bagus, mereka punya pemikiran untuk itu, Kroos, Modric tentu saja. Tetapi, hanya jika, mereka mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pelatih.” sambungnya. sambungnya.

Dani Carvajal





Nama pertama yang disebutkan oleh Don Carlo adalah bek kanan andalan Real Madrid, Dani Carvajal. Menurut Ancelotti, Carvajal memiliki pemahaman taktis yang sangat bagus.

Hal ini terbukti dari bagaimana kontribusinya di atas lapangan. Selama bertahun-tahun bertahan di Santiago Bernabeu, pemain Timnas Spanyol itu hampir selalu jadi pilihan utama dan telah memberikan banyak trofi bagi tim.