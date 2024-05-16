Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Orlando City vs Inter Miami di MLS 2024: Lionel Messi Absen, The Herons Tertahan 0-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:48 WIB
Hasil Orlando City vs Inter Miami di MLS 2024: Lionel Messi Absen, <i>The Herons</i> Tertahan 0-0
Orlando City menahan Inter Miami 0-0 dalam laga pekan ke-14 MLS 2024 (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)
A
A
A

ORLANDO – Hasil Orlando City vs Inter Miami di MLS 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Inter & Co, Orlando, Amerika Serikat (AS), Kamis (16/5/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Absennya Lionel Messi berdampak cukup hebat bagi The Herons. Alhasil, raihan poin Inter Miami mandek di angka 28 dari 14 laga meski masih berada di puncak klasemen MLS 2024 (Liga Amerika Serikat 2024).

Orlando City vs Inter Miami (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Jalannya Pertandingan

Orlando City dan Inter Miami bermain ketat pada ada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang cukup tinggi.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan memasuki pertengahan babak kedua. Sebab, kedua tim ingin segera dapat mencetak gol dalam laga tersebut.

Sampai akhir babak pertama tidak kunjung ada gol tercipta dalam laga antara Orlando City melawan Inter Miami. Kedua tim pastikan berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Kedua tim bermain lebih lepas pada awal babak kedua. Orlando FC dan Inter Miami kembali memainkan laga dengan ambisi yang sama, yakni mencetak gol cepat.

