Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Naik 100 Persen, Suporter Protes ke PSSI!

HARGA tiket Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia naik 100%! Suporter pun langsung protes ke PSSI.

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga terakhir di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Skuad Garuda bakal menjamu Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Antusiasme suporter begitu tinggi untuk berburu tiket. Alhasil, mereka berbondong-bondong menyerbu situs-situs resmi penjualan seperti kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com.

Akan tetapi, suporter harus kecewa mendapati mahalnya harga tiket. PSSI ternyata membanderol selembar tiket untuk semua kategori lebih mahal hingga 100% dibanding laga kontra Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024!

Hal itu lantas memicu protes keras dari salah satu kelompok suporter yakni La Grande Indonesia. Mereka merasa nasionalisme suporter tengah digadaikan oleh PSSI!

“Permisi PSSI, harga tiket naik 100% apa nih penyebabnya kalau kami boleh tahu?” tulis kelompok tersebut di akun Instagram @lagrandeindonesia12, Kamis (16/5/2024).