HOME BOLA LIGA ITALIA

4 Pesepakbola Top Dunia yang Masuk Bidikan Como 1907 pada Musim Panas 2024, Nomor 1 Luka Modric!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:33 WIB
4 Pesepakbola Top Dunia yang Masuk Bidikan Como 1907 pada Musim Panas 2024, Nomor 1 Luka Modric!
Luka Modric, 1 dari 4 pesepakbola top dunia yang masuk bidikan Como 1907. (Foto: REUTERS)
SEBANYAK 4 pesepakbola top dunia yang masuk bidikan Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2024 akan diulas Okezone. Setelah memastikan promosi ke Serie A 2024-2025, manajemen Como 1907 langsung memikirkan bagaimana cara mereka tetap bertahan di kompetisi teratas sepakbola Italia tersebut.

Menurut laporan media Spanyol, Sport, manajemen Como 1907 berupaya mendatangkan empat pesepakbola top dunia sekaligus pada bursa transfer musim panas 2024. Siapa saja?

Berikut 4 pesepakbola top dunia yang masuk bidikan Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2024, mengutip dari Sport:

4. Joaquin Correa (Inter Milan)

Joaquin Correa

Joaquin Correa masih terikat Kontrak Bersama Inter Milan hingga 30 Juni 2025. Di musim ini, Joaquin Correa yang biasa mentas sebagai winger kiri, dipinjamkan Inter Milan ke Olympique Marseille.

Pengalaman bermain di Italia yang dimiliki Joaquin Correa dari 2015 bakal sangat berarti bagi Como 1907. Menurut laman transfermarkt, harga pasaran winger asal Argentina ini berada di angka 8 juta euro atau setara Rp138,8 miliar.

3. Mauro Icardi (Galatasaray)

Mauro Icardi

Como 1907 merupakan klub dengan koleksi gol terendah di Serie B 2023-2024, jika dibandingkan dengan tiga tim yang finis teratas. Karena itu, Como 1907 membutuhkan penyerang tajam saat mengarungi Serie A 2024-2025.

Demi merealisasikan hal itu, manajemen Como 1907 mendekati penyerang Galatasaray yang terikat Kontrak hingga 30 Juni 2026, Mauro Icardi. Musim ini Bersama Galatasaray, eks penyerang Inter Milan ini mengemas 30 gol dan 12 assist dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, harga pasaran Icardi adalah 18 juta euro atau setara Rp312,5 miliar.

Halaman:
1 2
      
