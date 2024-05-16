Xavi Hernandez Girang Barcelona Petik Poin Penuh di Kandang

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, bahagia timnya dapat menang 2-0 atas Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Selasa 14 Mei dini hari WIB.

Xavi mengatakan timnya menampilkan performa terbaiknya dalam laga melawan tim tamu. Jadi, ia pastikan Barcelona cukup layak meraih kemenangan.

"Saya senang karena secara umum kami bermain sangat baik. Tim menunjukkan karakter dan keinginan dan saya senang dengan cara mereka bereaksi," kata Xavi dilansir dari laman Barcelona, Kamis (16/5/2024).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya cukup berhasil menunjukkan kerja keras dalam latihan. Sebab, ia melihat kekuatan menyerang dan bertahan Barcelona dapat seimbang dalam laga itu.

“Kami sangat agresif dengan tekanan dalam, kami merebut bola kembali, dan kami sangat baik dalam bertahan," ucap Xavi.