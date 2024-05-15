Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Posisinya Bakal Tergeser jika Jairo Riedewald Bergabung, Nomor 1 Sempat Jadi Andalan Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:08 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Posisinya Bakal Tergeser jika Jairo Riedewald Bergabung, Nomor 1 Sempat Jadi Andalan Shin Tae-yong
Pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald berpotensi bela Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang posisinya bakal tergeser jika Jairo Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Tentunya para pemain Garuda tersebut memainkan posisi yang sama dengan penggawa dari Crystal Palace tersebut.

Seperti yang diketahui, Riedewald digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Info itu semakin kencang semenjak Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dikabarkan telah melakukan video call bersama pemain yang kontraknya dengan Palace berakhir akhir musim panas 2024 tersebut.

Peluang terbesar Riedewald bergabung dengan Timnas Indonesia adalah ketika Garuda nantinya berhasil main di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab saat ini Riedewald masih sibuk dengan Palace di akhir musim Liga Inggris 2023-2024.

Sebagai pemain Grade A, Riedewald jelas akan mendapatkan tempat di skuad utama Timnas Indonesia. Lantas persaingan di posisi gelandang bertahan semakin ketat dan sejumlah pemain diprediksi akan tergeser, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Posisinya Bakal Tergeser jika Jairo Riedewald Bergabung:

5. Adam Alis

Adam Alis

Adam Alis menjadi bagian Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Irak dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023. Ketika tampil di Piala Asia 2023 di Qatar, Adam Alis pun juga dipanggil Shin Tae-yong.

Kendati demikian, kini posisi Adam Alis mungkin akan tergeser bahkan mungkin tak dipanggil lagi jik Riedewald benar-benar sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2 3
      
