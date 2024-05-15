Jay Idzes Bisa Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak meski Jadwal Venezia FC di Playoff Promosi Serie A 2024-2025 Mepet

JAY Idzes bisa main di laga Timnas Indonesia vs Irak meski jadwal Venezia FC di playoff promosi Serie A 2024-2025 mepet. Nama Jay Idzes sedang ramai diperbincangkan publik sepakbola Tanah Air.

Penyebabnya karena mepetnya jarak pertandingan Venezia FC di babak playoff promosi Serie A 2024-2025 dengan jadwal Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Jay Idzes berjuang antar Venezia FC promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@veneziafc)

Efek finis di posisi tiga klasemen akhir musim reguler, Venezia FC harus memenangkan babak playoff jika ingin promosi ke Serie A musim depan. Sesuai jadwal, Venezia FC akan menghadapi pemenang laga Palermo vs Sampdoria di semifinal playoff pada 20 dan 24 Mei 2024.

Jika menang, Venezia FC akan Tampil di final playoff yang digelar pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Pencinta sepakbola Tanah Air pun khawatir dengan kebugaran Jay Idzes melihat padatnya jadwal pertandingan di atas.

Mereka ragu, bek 23 tahun itu bisa Tampil di laga Timnas Indonesia vs Irak karena pada Minggu, 2 Juni 2024 masih melakoni pertandingan bersama Venezia FC (jika Venezia FC lolos ke final playoff). Melihat kuatnya fisik para pemain kelahiran Eropa, Jay Idzes seharusnya dapat main melawan Irak jika tidak mengalami cedera.

Okezone coba membuat simulasinya. Kelar laga playoff yang digelar Minggu 2 Juni 2024 malam WIB, Jay Idzes bisa langsung terbang ke Indonesia. Biasanya penerbangan dari Italia ke Indonesia dapat memakan waktu 18 jam atau diambil bulatnya selama satu hari.