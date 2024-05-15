Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia melakoni laga kedua kontrak Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024.

Pada pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak. Skuad Garuda digulung 1-5 saat bertamu ke Basra International Stadium.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan persiapan tim cukup baik jelang laga kontra Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun tak ragu menargetkan kemenangan atas Singa Mesopotamia.

"Persiapan baik dan ada dua pertandingan di Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di dua pertandingan nanti," kata Shin Tae-yong.