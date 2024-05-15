Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Kurang Puas Debut Starter di Cerezo Osaka Berakhir Pahit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |03:06 WIB
Justin Hubner Kurang Puas Debut Starter di Cerezo Osaka Berakhir Pahit
Justin Hubner kurang puas dengan debutnya sebagai starter (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
OSAKA – Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, belum puas dengan penampilan debutnya sebagai starter di Cerezo Osaka pada pekan ke-13 Liga 1 Jepang 2024 (J-League 1 2024). Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu belum bisa membawa Bunga Sakura meraih kemenangan.

Hubner dipercaya oleh sang pelatih untuk tampil sejak menit awal kala Cerezo Osaka menjamu Vissel Kobe di Stadion Yodoko Sakura pada Sabtu 11 Mei 2024. Sayang, penampilan debutnya sebagai starter itu tidak berakhir manis.

Justin Hubner

Sebab, Cerezo Osaka kalah telak 1-4 dari Vissel Kobe. Di laga tersebut, Hubner juga tidak bermain penuh melainkan hanya 75 menit dan digantikan Hiroshi Kiyotake.

Hubner mengaku sangat senang bisa tampil sebagai starter setelah berjuang membela Timnas Indonesia U-23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Namun, pemain berpostur jangkung ini tidak begitu puas dan bertekad untuk bekerja lebih keras lagi.

“Saya sangat senang bisa kembali ke sini dan mendapatkan tempat di starting lineup, tapi saya tidak puas karena debut (starting) saya berakhir dengan skor 1-4,” kata Hubner, dilansir dari situs resmi Cerezo Osaka, Rabu (15/5/2024).

“Saya ingin terlibat dalam lebih banyak pertandingan dan memenangkan lebih banyak pertandingan,” lanjut pria berdarah Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
