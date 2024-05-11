Hasil Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024: Starter, Justin Hubner Gagal Bawa The Sakura Raih Poin

Justin Hubner tampil selama 75 menit pada laga Cerezo Osaka vs Vissel Kobe yang berakhir 1-4 (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)

OSAKA – Hasil Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Yodoko Sakura, Osaka, Jepang, Sabtu (11/5/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk The Cows.

Justin Hubner turun selama 75 menit sebagai starter di laga ini. Sayangnya, Vissel mampu mencetak gol lewat Hotaru Yamaguchi (38’), Yuki Honda (44’), Yuya Osako (49’), dan Taisei Miyashiro (90+3’). Sementara, Cerezo membalas sekali lewat Leo Ceara (57’).

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan seimbang di menit-menit awal. Namun, Cerezo banyak memetik peluang. Shinji Kagawa, Leo, Shunta Tanaka, dan Hayato Okuda, memiliki kans secara beruntun tetapi tak berbuah gol hingga menit ke-20.

Setelah itu, berbagai peluang lagi-lagi didapat Cerezo lewat Tanaka dan Leo. Akan tetapi, malah Vissel yang unggul duluan di menit ke-38 lewat tembakan Yamaguchi, memanfaatkan umpan Yoshinori Muto.

Eks pemain Newcastle United itu kembali berperan membidani gol timnya. Di menit ke-44, umpan sundulan Muto mampu diselesaikan dengan baik oleh Honda! Vissel unggul 2-0 saat rehat.

Usai rehat, gantian tim tamu yang bermain lebih agresif. Hasilnya, mereka menjauh 3-0 di menit ke-49 setelah Osako menanduk umpan silang Takahiro Ogihara dari situasi tendangan penjuru.