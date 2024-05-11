Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024: Starter, Justin Hubner Gagal Bawa The Sakura Raih Poin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |16:14 WIB
Hasil Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024: <i>Starter</i>, Justin Hubner Gagal Bawa <i>The Sakura</i> Raih Poin
Justin Hubner tampil selama 75 menit pada laga Cerezo Osaka vs Vissel Kobe yang berakhir 1-4 (Foto: Instagram/@cerezo_osaka)
A
A
A

OSAKA – Hasil Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Yodoko Sakura, Osaka, Jepang, Sabtu (11/5/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk The Cows.

Justin Hubner turun selama 75 menit sebagai starter di laga ini. Sayangnya, Vissel mampu mencetak gol lewat Hotaru Yamaguchi (38’), Yuki Honda (44’), Yuya Osako (49’), dan Taisei Miyashiro (90+3’). Sementara, Cerezo membalas sekali lewat Leo Ceara (57’).

Cerezo Osaka vs Vissel Kobe (Foto: Instagram/@visselkobe)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan seimbang di menit-menit awal. Namun, Cerezo banyak memetik peluang. Shinji Kagawa, Leo, Shunta Tanaka, dan Hayato Okuda, memiliki kans secara beruntun tetapi tak berbuah gol hingga menit ke-20.

Setelah itu, berbagai peluang lagi-lagi didapat Cerezo lewat Tanaka dan Leo. Akan tetapi, malah Vissel yang unggul duluan di menit ke-38 lewat tembakan Yamaguchi, memanfaatkan umpan Yoshinori Muto.

Eks pemain Newcastle United itu kembali berperan membidani gol timnya. Di menit ke-44, umpan sundulan Muto mampu diselesaikan dengan baik oleh Honda! Vissel unggul 2-0 saat rehat.

Usai rehat, gantian tim tamu yang bermain lebih agresif. Hasilnya, mereka menjauh 3-0 di menit ke-49 setelah Osako menanduk umpan silang Takahiro Ogihara dari situasi tendangan penjuru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010143/hasil-avispa-fukuoka-vs-cerezo-osaka-di-liga-1-jepang-2024-justin-hubner-tak-main-the-sakura-menang-3-0-dt2HVeIA4V.jpg
Hasil Avispa Fukuoka vs Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang 2024: Justin Hubner Tak Main, The Sakura Menang 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/51/3008251/justin-hubner-kurang-puas-debut-starter-di-cerezo-osaka-berakhir-pahit-UPb5xK2P06.jpg
Justin Hubner Kurang Puas Debut Starter di Cerezo Osaka Berakhir Pahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007084/daftar-line-up-cerezo-osaka-vs-vissel-kobe-di-liga-1-jepang-2024-justin-hubner-starter-n8U27v0dL4.jpg
Daftar Line Up Cerezo Osaka vs Vissel Kobe di Liga 1 Jepang 2024: Justin Hubner Starter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/51/2992069/justin-hubner-belum-masuk-skuad-cerezo-osaka-saat-tandang-ke-markas-kashiwa-reysol-sore-ini-V4PorOehLD.jpg
Justin Hubner Belum Masuk Skuad Cerezo Osaka saat Tandang ke Markas Kashiwa Reysol Sore Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Drawing Piala Dunia Berantakan Total hingga Diulang, Bikin FIFA Kelabakan! Begini Kisahnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement