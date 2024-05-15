Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Termahal yang Dibeli Manchester City, Nomor 1 Tembus Rp2 Triliun

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |12:06 WIB
5 Pemain Bintang Termahal yang Dibeli Manchester City, Nomor 1 Tembus Rp2 Triliun
Manchester City saat menghadapi Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA pemain bintang termahal yang dibeli Manchester City akan dibahas Okezone. Transfer salah satu pemain bahkan mencapai angka yang sangat fantastis yakni senikai 117 juta euro atau sekira Rp 2 Triliun.

Sejak dibeli Sheikh Mansour pada 2008 silam, City memang belanja banyak pemain dengan harga mahal. Berikut lima pemain bintang termahal yang dibeli Manchester City

5. Joao Cancelo


Pertama ada nama Joao Cancelo sebagai pemain bintang termahal yang pernah dibeli Manchester City. Transfer Joao Cancelo ke Etihad Stadium diketahui senilai 65 juta euro (Rp 1,1 triliun).

Joao Cancelo didatangkan Manchester City pada 2019 lalu. Sempat kesulitan beradaptasi, Cancelo menjelma menjadi sosok penting di lini tengah The Citizens sebelum akhirnya sang pemain dipinjamkan ke Bayern Munich pada 2023.

4. Riyad Mahrez


Pemain bintang lain yang juga menjadi transfer termahal Manchester City adalah Riyad Mahrez. Pemain berpaspor Aljazair ini menjadi bagian dari keberhasilan Leicester City menjuarai Liga Inggris pada 2015-2016 lalu.

Dua musim bertahan di Leicester, Mahrez akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Manchester City senilai 67 juta euro atau sekira Rp 1,12 triliun. Mahrez sendiri tampil cukup baik bersama skuad The Citizens meski hanya menjadi pilihan kedua pelatih Pep Guardiola.

Halaman:
1 2
      
