HOME BOLA LIGA INDONESIA

Disponsori Pinjol, Persib Bandung Jadi Sorotan di Media Sosial!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:00 WIB
Disponsori Pinjol, Persib Bandung Jadi Sorotan di Media Sosial!
Persib Bandung kena serang netizen karena disponsori pinjol. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

GIANYAR Persib Bandung tengah menjadi sorotan di media sosial. Bukan karena persiapan Persib jelang melawan Bali United di leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, melainkan karena tim berjuluk Maung Bandung itu disponsori perusahaan Pinjaman Online (Pinjol).

Ya, Pinjol yang akan mensponsori Persib untuk Liga 1 2024-2025 itu adalah AdaKami. Nantinya perusahaan pinjol tersebut akan terpampang di jersey utama Persib pada musim depan.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perusahaan pinjol yang menjadi sponsor utama Persib itu. Adakami yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hanya saja netizen di media sosial menganggap Persib seakan mengajak para suporter mreka untuk melakukan pinjaman. Sebab tentu nantinya Persib akan mengiklankan AdaKami di sepanjang musim 2024-2025 mendatang.

Persib Bandung

“AdaKami resmi menjadi bagian keluarga besar Persib untuk memberikan akses kemudahan layanan pinjaman tunai secara online kepada Bobotoh. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa Persib meraih prestasi terbaik dan juga memberikan solusi keuangan terbaik bagi Bobotoh,” bunyi keterangan resmi dari pihak Persib, Selasa (14/5/2024).

Pihak Persib sejatinya sudah menghimbau untuk mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan. Namun, posting-an tersebut tetap kena serang oleh para pencinta sepakbola Tanah Air, khususnya bobotoh –julukan pendukung Persib.



      

