HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Menang 1-0 di Old Trafford, The Gunners Jaga Asa Juara

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |00:26 WIB
Hasil Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Menang 1-0 di Old Trafford, <i>The Gunners</i> Jaga Asa Juara
Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ARSENAL meraih poin penuh kala bertamu ke markas Manchester United di pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Old Trafford, Minggu (12/5/2025) malam WIB.

The Gunners -julukan Arsenal- menang tipis lewat gol Leandro Trossard pada menit ke-20. Kemenangan ini membuat pasukan Mikel Arteta menggeser Man City di puncak klasemen sementara sekaligus menjaga asa juara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan pendukung lawan nyatanya tak membuat para pemain Arsenal gentar. Pasukan Mikel Arteta langsung bergerak cepat menggempur lini pertahanan tim tuan rumah.,

Sebaliknya, Manchester United yang dikejutkan dengan permainan Arsenal mau tak mau harus menerapkan strategi bertahan di awal.

Menit ke-20 Arsenal berhasil mencuri gol ke gawang Mancheter Merah. Gol Leandro Trossard membuat The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
