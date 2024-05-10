Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal Tampil di Olimpiade Paris 2024, Rizky Ridho Ucapkan Terima Kasih kepada Timnas Indonesia U-23

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |15:19 WIB
Meski Gagal Tampil di Olimpiade Paris 2024, Rizky Ridho Ucapkan Terima Kasih kepada Timnas Indonesia U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho. (Foto: PSSI)
A
A
A

CLAIREFONTAINE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Rizky Ridho tetap bangga dengan pasukan Garuda Muda meski mereka gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. Kapten Timnas Indonesia U-23 itu mengungkapkan kepada rekan setimnya untuk patut bangga terhadap proses yang dilalui, perjuangan yang dilakukan, dan semangat tidak pernah menyerah selama membela Garuda di dada.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus mengakui kehebatan Guinea U-23 dengan skor 0-1 di babak playoff Olimpiade Paris 2024 di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Kamis 9 Mei 2024 malam WIB. Ilaix Moriba menjadi penentu kemenangan Syli National -julukan Timnas Guinea- usai mencetak gol ke gawang Ernando Ari pada menit ke-29 melalui tendangan penalti.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 harus mengubur mimpinya untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Indonesia pun harus kembali bersabar untuk berpartisipasi di Olimpiade, setelah terakhir merasakannya pada 1956 di Melbourne.

Sementara dalam kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Guine, Rizky Ridho tak bisa bermain. Pemain milik Persija Jakarta itu harus menjalani hukuman larangan tampil, setelah terkena kartu merah saat Garuda Muda kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024.

Rizky Ridho

Meski gagal menembus Olimpiade Paris 2024, tetapi Rizky Ridho ingin para pemain Timnas Indonesia U-23 tetap bangga usai proses yang dilalui dan harus bisa berusaha menjadi lebih baik lagi. Ia pun berterima kasih atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
