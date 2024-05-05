4 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Dipuji Roberto Mancini Layak Main di Serie B, Nomor 1 Malah Diejek Warganet Egois

EMPAT pemain Timnas Indonesia U-23 dipuji Roberto Mancini layak main di Serie B. Hal itu diungkap oleh Tenaga Ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan.

Mancio ternyata menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan itu merupakan perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024, Kamis 2 Mei malam WIB.

Tak disangka, permainan Indonesia mampu memukau Mancini. Hamdan mengatakan, ada empat pemain yang dipuji oleh mantan pelatih Timnas Italia itu. Mereka disebut layak berkarier di Serie B.

Siapa saja empat pemain itu? Simak ulasan berikut ini

4. Nathan Tjoe-A-On





Penampilan pemain pinjaman SC Heerenveen itu memang cukup apik sepanjang Piala Asia U-23 2024. Nathan mampu bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, gelandang tengah, dan bek kiri.

Pemain berusia 22 tahun itu juga mencetak satu assist. Performa Nathan bisa dibilang cukup menonjol dibanding rekan-rekan setimnya.