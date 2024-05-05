Respons Pemain Timnas Indonesia U-23 Justin Hubner Setelah Dipuji Roberto Mancini Layak Main di Serie B

RESPONS pemain Timnas Indonesia U-23 Justin Hubner setelah dipuji Roberto Mancini layak main di Serie B menarik untuk diulas. Sebab, ia hanya memberi reaksi singkat.

Mancini memuji empat pemain Timnas Indonesia U-23 layak bermain di Serie B. Hal itu terungkap dari unggahan Tenaga Ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan.

Keduanya sempat berbincang sembari menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024, Kamis 2 Mei. Salah satu poin diskusi adalah apakah ada pemain Garuda Muda yang layak tampil di Serie B.

Mancini lalu menyampaikan empat pemain Timnas Indonesia U-23 yang layak bermain di Serie B kepada Hamdan. Pria asal Italia itu meminta bantuan untuk menuliskan nama keempatnya lantaran hanya ingat nomor punggung.

“Bagaimana pendapat Anda tentang pemain Indonesia? Adakah yang menonjol dalam pertandingan ini menurut Anda?” tanya Hamdan kepada Mancio, seperti dimuat akun Instagram pribadinya @hamdan.hamedan, Minggu (5/5/2024).

“Nomor 7 (Marselino Ferdinan), 10 (Justin), 6 (Ivar Jenner), dan 23 (Nathan Tjoe-A-On). Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka?” jawab mantan pelatih Timnas Italia itu.