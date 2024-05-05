Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Toronto FC vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Tepis Tendangan Penalti Eks Juventus, FC Dallas Tetap Tumbang 1-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 Mei 2024 |09:27 WIB
Hasil Toronto FC vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Tepis Tendangan Penalti Eks Juventus, FC Dallas Tetap Tumbang 1-3
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: FC Dallas)
A
A
A

HASIL Toronto FC vs FC Dallas di Major League Soccer (MLS) 2024. Klub yang diperkuat kiper naturalisasi anyar untuk Timnas Indonesia, Maarten Paes, harus mendapat kekalahan dengan skor 1-3.

Laga Toronto FC vs FC Dallas digelar di Stadion BMO Field, Minggu (5/5/2024) pagi WIB, Paes dan kolega tumbang 1-3. Dalam laga itu, Maarten Paes sejatinya tampil apik hingga bisa menepis tendangan penalti eks pemain Juventus. Tetapi, aksinya belum cukup membawa FC Dallas menang.

FC Dallas

Ini menjadi laga ke-10 Paes bersama FC Dallas di MLS 2024. Sayangnya, calon kiper Timnas Indonesia itu gagal mencetak clean sheet lantaran gawangnya harus kebobolan tiga gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Toronto yang bermain di hadapan publiknya cukup tampil percaya diri. Serangan demi serangan dilancarkan oleh mereka, namun masih bisa diantisipasi oleh Paes dan kolega.

Sementara, FC Dallas masih cukup kesulitan untuk menemukan ritme permainannya. Praktis, tim berjuluk Red Stripes itu hanya mengandalkan serangan balik. Walau Toronto mendominasi laga, nyatanya mereka masih belum bisa jebol gawang Paes hingga memasuki menit ke-30.

Lalu di menit ke-41, Toronto berhasil menjebol gawang Paes. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit setelah meninjau lewat VAR. Pertandingan pun kembali berjalan sengit setelah itu.

Di menit 45+3, Paes sejatinya sukses menggagalkan tendangan penalti Federico Bernardeschi. Tapi Bernardeschi mampu memanfaatkan bola muntahan sehingga Toronto pun unggul 1-0 atas FC Dallas. Skor tersebut sekaligus menutup jalannya laga pertama.

