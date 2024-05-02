Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Maarten Paes, demi Garuda Rela Tinggalkan Paspor Belanda hingga Niat Belajar Bahasa Indonesia dan Latihan Hafal Pancasila

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:58 WIB

Maarten Paes resmi jadi WNI dan siap membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH haru Maarten Paes, demi Garuda rela tinggalkan paspor Belanda hingga niat belajar bahasa Indonesia dan latihan hafal Pancasila akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, perjuangan Paes untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk membela Timnas Indonesia ternyata tidaklah mudah.

Sebab ada banyak hal yang harus dilakukan kiper klub Amerika Serikat, FC Dallas tersebut untuk bisa berdiri di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, pada Selasa 30 April 2024 untuk mengambil sumpah WNI. Salah satunya tentu meninggalkan paspor Belanda yang sudah lama ia miliki.

Perlu dipahami, Paes berbeda dengan pemain naturalisasi yang baru-baru ini dilakukan PSSI. Sebab tidak ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh Paes, ia pun tidak tinggal di Indonesia cukup lama untuk bisa menjadi WNI.

Paes bisa dinaturalisasi karena berstatus Blijvers (penetap). Blijvers adalah orang Eropa asli yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) bahkan sampai beberapa generasi. Walaupun mereka telah lama tinggal di Hindia Belanda, mereka tidak melakukan perkawinan campuran dengan pribumi sehingga keturunan mereka masih asli Eropa.

Maarten Paes

Dalam kasus Paes, neneknya diketahui lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur, pada 20 Maret 1940. Neneknya pun lahir dari orangtua yang masih asli Belanda. Karena itulah, tidak ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh Paes.

Kendati demikian, proses naturalisasi Paes tetap bisa dilanjutkan karena status Blijvers tersebut. Jadi, kini Paes meninggalkan paspor Belandanya demi memperkuat Timnas Indonesia.



      

