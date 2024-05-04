3 Negara Calon Juara Euro 2024 Versi Jose Mourinho, Nomor 1 Portugal!

Jose Mourinho sebut tiga negara yang difavoritkan juara Euro 2024. (Foto: Reuters)

3 negara calon juara Euro 2024 versi Jose Mourinho menarik diulas. Salah satunya ada Timnas Portugal yang siap diperkuat Cristiano Ronaldo cs.

Ya, ajang Euro 2024 akan segera dihelat. Tepatnya, ajang itu akan digelar di Jerman mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2024.

Jelang digelarnya Euro 2024, eks pelatih klub-klub top Eropa, seperti Real Madrid hingga Manchester United, yakni Jose Mourinho, membeberkan tim yang difavoritkannya jadi juara. Ada 3 negara yang dinilainya berpeluang angkat trofi.

Lantas, negara manakah itu? Berikut 3 negara calon juara Euro 2024 versi Jose Mourinho.

3. Prancis





Salah satu negara calon juara Euro 2024 versi Jose Mourinho adalah Prancis. Tim yang satu ini memang bertabur bintang, di antaranya ada Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, dan masih banyak lagi lainnya sehingga tak heran difavoritkan juara.

Di Euro 2024 sendiri, Prancis tergabung di Grup D bersama Polandia, Belanda, dan juga Austria. Mereka akan memulai perjalannnya dengan melawan Austria di Dusseldorf Arena pada 17 Juni 2024.