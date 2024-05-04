Breaking News: Gelandang Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Pesaing Marselino Ferdinan Ditemukan!

GELANDANG Feyenoord Rotterdam U-21, Delano van der Heijden, memberi kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Pesepakbola 19 tahun ini muncul di waktu yang tepat atau ketika gelandang andalan Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, membutuhkan pesaing.

Nama Delano van der Heijden bukanlah nama asing bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Ia sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

(Delano van der Heijden sempat diproyeksi memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023)

Selain Justin Hubner dan Ivar Jenner, PSSI dikabarkan sempat mendekati Delano van der Heijden dan juga pemain yang kini telah menembus skuad utama Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Namun, karena satu dan lain hal, pendekatan kepada Delano van der Heijden dan Tristan Gooijer menguap begitu saja.

Namun, baru-baru ini Delano van der Heijden sekan memberi kode siap memperkuat skuad Garuda. Akun Instagram @halfblood_indonesie membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam.

(Delano van der Heijden mengunggah ulang akun @halfblood_indonesie)

Selain membagikan profil Delano van der Heijden, akun di atas juga menandai akun anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, dan meminta memproses naturalisasi gelandang yang dikenal lincah ini. “Pak @arya.m.sinulingga boleh nih, buat kompetitor lino di U23,” tulis akun @halfblood_indonesie, sembari menandai akun Instagram Delano.

Tak disangka, unggahan akun di atas direpost ulang Delano van der Heijden. Ia seakan menunjukan memang berminat memperkuat Timnas Indonesia.