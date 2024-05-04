Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Gelandang Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Pesaing Marselino Ferdinan Ditemukan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |02:10 WIB
Breaking News: Gelandang Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden Beri Kode Ingin Perkuat Timnas Indonesia, Pesaing Marselino Ferdinan Ditemukan!
Delano van der Heijden siap perkuat Timnas Indonesia? (Foto: instagram/@delanodiegovanderheijden50)
A
A
A

GELANDANG Feyenoord Rotterdam U-21, Delano van der Heijden, memberi kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Pesepakbola 19 tahun ini muncul di waktu yang tepat atau ketika gelandang andalan Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, membutuhkan pesaing.

Nama Delano van der Heijden bukanlah nama asing bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Ia sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

Delano van der Heijden sempat diproyeksi memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023

(Delano van der Heijden sempat diproyeksi memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023)

Selain Justin Hubner dan Ivar Jenner, PSSI dikabarkan sempat mendekati Delano van der Heijden dan juga pemain yang kini telah menembus skuad utama Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Namun, karena satu dan lain hal, pendekatan kepada Delano van der Heijden dan Tristan Gooijer menguap begitu saja.

Namun, baru-baru ini Delano van der Heijden sekan memberi kode siap memperkuat skuad Garuda. Akun Instagram @halfblood_indonesie membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam.

Delano van der Heijden mengunggah ulang akun @halfblood_indonesie)

(Delano van der Heijden mengunggah ulang akun @halfblood_indonesie)

Selain membagikan profil Delano van der Heijden, akun di atas juga menandai akun anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, dan meminta memproses naturalisasi gelandang yang dikenal lincah ini. “Pak @arya.m.sinulingga boleh nih, buat kompetitor lino di U23,” tulis akun @halfblood_indonesie, sembari menandai akun Instagram Delano.

Tak disangka, unggahan akun di atas direpost ulang Delano van der Heijden. Ia seakan menunjukan memang berminat memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183637/timur_kapadze-a5KA_large.jpg
Bungkam soal Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson, Sumardji: Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Masih Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183611/timur_kapadze_vs_heimir_hallgrimsson-AHpQ_large.jpg
Adu Prestasi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze vs Heimir Hallgrimsson, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183598/rizky_ridho-nlfS_large.jpg
Media Vietnam Soroti Rizky Ridho di Puskas Award 2025: Pemain Timnas Indonesia Selevel dengan Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.jpg
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement