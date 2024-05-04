Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Marselino Ferdinan Setelah Dihajar Netizen Habis-habisan: Negara Lucu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |01:41 WIB
Marselino Ferdinan menjadi sorotan kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23. (Foto: instagram/@marselinoferdinan10)
RESPONS mengejutkan Marselino Ferdinan setelah dihajar netizen habis-habisan di media sosial akan diulas Okezone. Marselino Ferdinan menjadi sorotan setelah Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat 3 Mei 2024 dini hari WIB.

Ia disorot karena dinilai egois sepanjang pertandingan. Ada beberapa momen di mana Marselino Ferdinan seharusnya memberikan umpan kepada rekan setim, namun justru memaksa melepaskan sepakan.

Perjuangan Nathan Tjoe-A-On kerap dibanding-bandingkan dengan Marselino. (Foto: PSSI)

(Perjuangan Nathan Tjoe-A-On kerap dibanding-bandingkan dengan Marselino. (Foto: PSSI)

Selain itu, beberapa kali Marselino Ferdinan memaksa melewati pemain lawan hingga akhirnya si kulit bulat lepas dari penguasaan. Alhasil, Kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23, ribuan netizen menyerang kolom komentar akun Instagram Marselino Ferdinan, @marselinoferdinan10.

Namun, respons mengejutkan dikeluarkan gelandang 19 tahun ini setelah menerima serangan netizen. Melalui unggahan di stories Instagram-nya yang eksklusif, Marselino Ferdinan menulis kata “negara lucu”.

Memang tidak diketahui secara pasti apa maksud Marselino Ferdinan menulis dua kata “negara lucu”. Namun, disinyalir kata ini muncul karena Marselino Ferdinan kesal kepada segelintir suporter Timnas Indonesia yang hanya memberikan dukungan ketika skuad Garuda Muda menang, sedangkan ketika kalah para pemain justru ditinggalkan dan dihina.

Halaman:
1 2
      
