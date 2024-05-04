Timnas Indonesia U-20 Jalani Pertandingan Internal, Indra Sjafri Beberkan Tujuannya

JAKARTA – Timnas Indonesia U-20 menjalani pertandingan internal dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah digelar di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, pun membeberkan tujuan dari digelarnya pertandingan internal itu.

Indra Sjafri mengaku ingin memastikan para pemainnya memahami filosofi permainan yang dibangunnya lewat pertandingan internal. Dia juga turut mengapresiasi keseriusan pihak klub dan para pemainnya dalam menjaga kondisi mereka selama berada di tim masing-masing, utamanya saat libur Lebaran.

Seperti diketahui, Indra Sjafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan alias Training Centre (TC) di Jakarta mulai 28 April hingga 31 Mei 2024. Namun, sampai Jumat 3 Mei 2024, baru 30 pemain yang hadir, sementara sisanya akan menyusul.

Mayoritas pemain yang dipanggil sudah menjadi langganan Timnas Indonesia U-20, seperti Kadek Arel Priyatna, Dony Tri Pamungkas, Sulthan Zaky hingga Muhammad Iqbal Gwijangge. Selain itu, ada juga Welber Jardim, Camara Ousmane, Ji Da Bin, Arkhan Kaka, hingga Figo Denis.

Setelah datang ke Jakarta, Indra Sjafri mengungkapkan bahwa para pemainnya langsung mengikuti rangkaian tes untuk mengetahui kondisi mereka. Kata dia, hasil tes tersebut apik sehingga pelatih berusia 61 tahun itu mengapresiasi klub asal mereka dan juga para anak asuhnya atas keseriusan mereka menjaga kondisi tubuh, khususnya selama libur Lebaran.

“Ya, jadi setelah kemarin mereka masuk, ini TC baru dua hari berjalan, kami melakukan tes, semua tes kami lakukan, kami mau lihat (kondisi mereka),” kata Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

“Karena kami kemarin mengkhawatirkan mereka waktu lebaran, tapi Alhamdulillah hasil tes yang kemarin kami sudah paparkan ke pemain. Kami terima kasih ke mereka dan ke klub, mereka cukup terjaga di klub,” tambahnya.