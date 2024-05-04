Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Jalani Pertandingan Internal, Indra Sjafri Beberkan Tujuannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |02:26 WIB
Timnas Indonesia U-20 Jalani Pertandingan Internal, Indra Sjafri Beberkan Tujuannya
Pertandingan internal digelar dalam TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia U-20 menjalani pertandingan internal dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah digelar di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, pun membeberkan tujuan dari digelarnya pertandingan internal itu.

Indra Sjafri mengaku ingin memastikan para pemainnya memahami filosofi permainan yang dibangunnya lewat pertandingan internal. Dia juga turut mengapresiasi keseriusan pihak klub dan para pemainnya dalam menjaga kondisi mereka selama berada di tim masing-masing, utamanya saat libur Lebaran.

Indra Sjafri

Seperti diketahui, Indra Sjafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan alias Training Centre (TC) di Jakarta mulai 28 April hingga 31 Mei 2024. Namun, sampai Jumat 3 Mei 2024, baru 30 pemain yang hadir, sementara sisanya akan menyusul.

Mayoritas pemain yang dipanggil sudah menjadi langganan Timnas Indonesia U-20, seperti Kadek Arel Priyatna, Dony Tri Pamungkas, Sulthan Zaky hingga Muhammad Iqbal Gwijangge. Selain itu, ada juga Welber Jardim, Camara Ousmane, Ji Da Bin, Arkhan Kaka, hingga Figo Denis.

Setelah datang ke Jakarta, Indra Sjafri mengungkapkan bahwa para pemainnya langsung mengikuti rangkaian tes untuk mengetahui kondisi mereka. Kata dia, hasil tes tersebut apik sehingga pelatih berusia 61 tahun itu mengapresiasi klub asal mereka dan juga para anak asuhnya atas keseriusan mereka menjaga kondisi tubuh, khususnya selama libur Lebaran.

“Ya, jadi setelah kemarin mereka masuk, ini TC baru dua hari berjalan, kami melakukan tes, semua tes kami lakukan, kami mau lihat (kondisi mereka),” kata Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

“Karena kami kemarin mengkhawatirkan mereka waktu lebaran, tapi Alhamdulillah hasil tes yang kemarin kami sudah paparkan ke pemain. Kami terima kasih ke mereka dan ke klub, mereka cukup terjaga di klub,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.jpg
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement