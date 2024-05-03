Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Perkuat Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri Terbang ke Belanda untuk Cari Pemain Keturunan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:15 WIB
Demi Perkuat Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri Terbang ke Belanda untuk Cari Pemain Keturunan
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 tampaknya akan mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Sebab pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri dikabarkan akan segera pergi ke Belanda, tepatnya pada Sabtu 4 Mei 2024, untuk berburu pemain keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas memimpin latihan Timnas Indonesia U-20 di Lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat (3/5/2024) pagi WIB. Kata dia, jika pemain keturunan yang dibidik sudah sesuai kriteria dan sudah mengantongi paspor Indonesia, hal itu sangat disyukurinya karena sang pemain tak perlu lagi melakukan proses naturalisasi.

“Insyallah besok malam saya ke Belanda untuk melihat berapa pemain (keturunan). Pak Ketum PSSI, dan pemerintah membuka keran untuk itu (pemain diaspora), terutama anak-anak yang keturunan di luar negeri yang berpaspor Indonesia,” kata Indra.

“Yang kedua, pemain yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan. Kami welcome untuk mereka dinaturalisasi,” tambahnya.

Timnas Indonesia U-20

Lebih lanjut, Indra mengungkapkan bahwa tak ada jumlah pemain yang pasti yang diincarnya selama berada di Negeri Kincir Angin nanti. Yang jelas, ada beberapa pemain berkualitas yang sudah masuk dalam radar incarannya.

Halaman:
1 2
      
