Reguler Series Liga 1 2023-2024 Berakhir, Persebaya Surabaya Tatap Musim Depan

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyatakan timnya segera menatap Liga 1 2024-2025. Hal itu dilakukan agar performa julukan Persebaya mengalami peningkatan signifikan.

Sebagaimana diketahui, kompetisi sepakbola kasta teratas di Tanah Air sudah menyelesaikan fase reguler series. Saat ini, ada empat tim yang berhak memperebutkan gelar juara ajang itu dalam fase championship series, yakni Borneo FC, Madura United, Persib, dan Bali United.

Paul pun memastikan manajemen tim akan membahas langkah lanjutan Persebaya untuk musim depan. Pasalnya, catatan timnya pada musim ini kurang bagus.

Persebaya hanya finis di posisi ke-12 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka total hanya meraih 42 poin.